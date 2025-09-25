Obavijesti

Obustavili su letove, policija je nemoćna: Nad Danskom ponovo viđeni neidentificirani dronovi

Obustavili su letove, policija je nemoćna: Nad Danskom ponovo viđeni neidentificirani dronovi
Glasnogovornik zračne luke u Aalborgu odbio je komentirati zabilježeni broj dronova, ali je tamošnja policija potvrdila da ih je primijećen veći broj

Zračna luka u Aalborgu, gradu na sjeveru Danske, zatvorena je u večernjim satima srijede, a razlog je upad dronova u taj zračni prostor.

Nastavljeni su time izgredi ovakvog sadržaja nakon što je u ponedjeljak iz istog razloga zračna luka u Kopenhagenu bila zatvorena na četiri sata, dok je istog dana bio zatvoren i zračni promet u Oslu na tri sata.

Od tada su danske i norveške vlasti u bliskom kontaktu, ali njihova istraga još nije potvrdila međusobnu vezu ta dva slučaja.

Glasnogovornik zračne luke u Aalborgu odbio je komentirati zabilježeni broj dronova, ali je tamošnja policija potvrdila da ih je primijećen veći broj.

„Aktivnosti dronova ometaju normalan rad zračne luke u Aalborgu. Zračni promet je zbog toga zatvoren i svi su letovi, odsad pa nadalje, otkazani“, izjavio je prvi čovjek tamošnje policije Jesper Bojgaard, dodavši da se situacija s njihove strane nastavlja pratiti i kontrolirati.

Iz policije su i naznačili da ostaje upitno imaju li viđeni dronovi iznad Aalborga poveznicu s onima od prije dva dana u Kopenhagenu.

