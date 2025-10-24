Oca četvero djece ubili morski psi za koje se mislilo da nisu opasni: 'Vrištao je, tjerao ih...'

Otac četvero djece koji je u travnju smrtno stradao dok je sam ronio uz obalu Izraela, bio je žrtva napada jate tamnih psina (dusky shark - carcharhinus obscurus), vrste koja se inače smatra bezopasnom za ljude. Prema pisanju New York Posta, znanstvenici su mjesecima kasnije otkrili da je ovaj tragični događaj promijenio sve što smo dosad znali o ponašanju ovih morskih predatora.

Barak Tzach, koji je s obitelji živio u blizini Tel Aviva, snimljen je kako ga jato morskih pasa odvlači na pučinu, dok se on uzaludno pokušavao obraniti i otjerati predatore štapom svoje GoPro kamere.

Očevici na plaži u gradu Hadera ispričali su lokalnim medijima kako su čuli njegove povike u pomoć neposredno prije nego što je povučen pod površinu. Ubrzo nakon toga, more se na tom mjestu obojilo u crveno.

Mjesecima nakon fatalnog napada, grupa znanstvenika utvrdila je da je Tzachova smrt prvi zabilježeni slučaj u povijesti da je inače miroljubivi tamni morski pas usmrtio čovjeka. Njihov izvještaj objavljen je u znanstvenom časopisu Ethology. Znanstvenici su na temelju ljudskih ostataka, pronađenih dan nakon napada, potvrdili da je Tzacha "proždrlo nekoliko morskih pasa".

Međutim, studija objavljena 16. kolovoza tvrdi da krivnja ne leži isključivo na morskim psima. Istraživači su napisali da je ovaj atipičan napad vjerojatno potaknut vanjskim faktorima, uključujući ljudsku pogrešku i narušavanje ekološke ravnoteže. Dodali su kako su životinjski instinkti vjerojatno prevladali tijekom hranidbene mahnitosti.

Tamni morski psi, unatoč svojoj impozantnoj dužini koja može doseći i do četiri metra, obično su plašljivi i ulažu velike napore da izbjegnu ljude. Česti su u vodama oko Hadere, grada sjeverno od Tel Aviva, zbog ugodno toplog mora koje privlači i brojne kupače i ronioce.

Problem je u tome što se mrki morski psi zadržavaju u tom području čak i tijekom zime, jer su ih lokalni stanovnici navikli hraniti, a ujedno im ostavljaju i dovoljno otpada kojim se hrane kada je prirodnog plijena manje. Nije neuobičajeno da morski psi prilaze roniocima u potrazi za hranom. Znanstvenici navode da je sve kompetitivnije okruženje za hranu moglo dovesti do frustracije kod jate koja je napala Tzacha, ukoliko im on nije ponudio nikakav "zalogaj".

"Natjecanje za pristup izvoru hrane nadjačava uobičajeno ponašanje vrste, uključujući i urođenu nezainteresiranost za ljudski plijen", napisali su u studiji.

"Situacija se vjerojatno odvila kroz proces uzastopnih ugriza s dvije različite motivacije: prvi, vjerojatno refleksni ugriz iz nespretnosti potaknut traženjem hrane, i drugi, nekoliko predatornih ugriza izazvanih pomamom za hranom."

Znanstvenici su sugerirali da bi najučinkovitiji način za promjenu ovog erratičnog ponašanja mrkih morskih pasa bio "eliminacija prosjačenja" - odnosno, uvođenje stroge zabrane hranjenja ovih predatora od strane javnosti.

"Bilo koja druga mjera mogla bi biti samo dopunska, ali nedvojbeno manje relevantna od ovog pristupa", zaključili su istraživači. Tragična smrt Baraka Tzacha tako služi kao bolan podsjetnik kako ljudsko djelovanje može opasno i nepovratno izmijeniti prirodno ponašanje divljih životinja.