Ivan Srećko Žepina, vlasnik OPG-a iz Jagodnje Donje u Zadarskoj županiji, vodio je ovce na pašu. Nakon toga pile su vodu i počele padati jedna po jedna. Testiranje jesu li otrovane trebao bi sam platiti...
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Očaj stočara kraj Benkovca! 'U trenu sam ostao bez 19 ovaca, mislim da ih je netko otrovao...'
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U samo nekoliko trenutaka ostao sam bez 19 ovaca. Uginule su mi pred očima i spasa im nije bilo. Ispričao nam je to Ivan Srećko Žepina, vlasnik OPG-a iz Jagodnje Donje u Zadarskoj županiji. Mlade ovce su bile dio stada od ukupno 400 životinja. Kao i svaki dan, bile su na ispaši, krenule put štale, a u međuvremenu se zaustavile popiti vodu. Put od pet minuta je rutinski, ali kad su stigle, ovce su postale malaksale te su uginule jedna za drugom, kaže Žepina.
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