Očajan otac: Ubojica mog Luke je slobodan, želim novo suđenje

O svemu je dva puta pisao bivšoj predsjednici Kolindi Grabar Kitarović, Ministarstvu pravosuđa i Državnom odvjetništvu. Obećao je sam sebi da nikad neće odustati od borbe za pokojnog sina i pravdu

<p>Žalosno je da je sud pustio ubojicu koji mi je sina ubo osam puta, a devetim rezom ga je zaklao kao janje. Nepravomoćno su ga 2019. oslobodili optužbe i sad dulje od godinu dana čekamo što će Vrhovni sud reći na uloženu žalbu.</p><p>Priča nam to neutješno i ljuto <strong>Milan Ćopić</strong>, otac<strong> Luke Ćopića</strong>, koji je ubijen 2016. na slavlju Velike Gospe u Kloštar-Ivaniću. Prema nepravomoćnoj presudi Županijskog suda u Velikoj Gorici, sutkinja koja je vodila postupak obrazložila je da je Ćopić mobitelom nagovorio svoju bivšu maloljetnu djevojku da napiše poruku Domagoju kako bi se našli u neosvijetljenom parku Hrvatskih branitelja.</p><h2>Skakao na nož? </h2><p>Prema presudi, on je i došao ondje te ga je Luka prvo udario tupim predmetom po glavi. U strahu je na to odgovorio nožem dugim 21 centimetar. Izbo ga je i izrezao te je Luka na kraju iskrvario. Tužiteljstvo je tijekom postupka, najvjerojatnije zbog nedostatka dokaza, izmijenilo optužbu pa Domagoja više nisu teretili za ubojstvo, nego usmrćenje. Prema tome bi i kazna, po osudi, bila niža. Ipak, Domagoj je danas na slobodi, a Lukini roditelji ne znaju kud bi od očaja.</p><p>- Taj mali je rekao da je mahao nožem kako bi odvratio napad, no tko bi normalan naskakao na nož kad te već jednom ubode? On se kao ispričao, iako to nije bilo iskreno niti se ikad itko od njegovih nama obratio - kaže očajni otac i dodaje da im se odugovlačenjem postupka muka povećava te da želi novo suđenje.</p><h2>Želi novo suđenje </h2><p>O svemu je dva puta pisao bivšoj predsjednici Kolindi Grabar Kitarović, Ministarstvu pravosuđa i Državnom odvjetništvu. Konkretan odgovor ili bilo kakvu pomoć nije dobio. Obećao je sam sebi da nikad neće odustati od borbe za pokojnog sina i pravdu. Spreman je ići i na Europski sud za ljudska prava. Da će ići do kraja rekao je i na izricanju presude, zbog čega su to ljudi shvatili kao prijetnju. Prenoćio je zato u policiji, a sudac ga je pustio na slobodu.</p><h2>Prespavao poziv </h2><p>- Ne odustajem dok god imam snage. Bol se nikad neće smanjiti. Ja noću ne spavam. Uspijem zaklopiti oči od umora na sat-dva i onda se probudim i razbijam glavu kako dalje - priča Milan. Pred svaku Veliku Gospu mu je posebno teško. S partnericom je otišao u svetište u Mariju Bistricu te kupio anđela koji je ostavio sinu na grobu. Ondje zalazi gotovo svaki dan. Ne može proći do ambulante ili trgovine da ne svrati, što se vidi i po količini svijeća i uređenju. Luku ondje čuvaju 15-ak porculanskih anđela i jedna balerina. Prijatelji su mu ondje ostavili i neotvorenu flašu piva, a zbog ljubavi prema GNK Dinamu, otac mu je na nadgrobnom spomeniku dao isklesati grb omiljenog kluba.</p><p>- Luka i ja smo se vidjeli dan ranije u kafiću. Pretresli bismo svaki put teme, školu i što se sve zbiva. Samo nekoliko dana ranije vidio sam ga u zagrljaju te djevojke te me tražio nešto novca za izlazak. Nisu pokazivali da imaju nekakvih problema - priča Milan. Da mu je sin ubijen, nije saznao te noći. Zvao ga je na mobitel oko ponoći, no već je spavao.</p><h2>Iskrvario je </h2><p>- Imam sam njegov propušteni poziv u 22.40 sati i svoje starije kćeri koja je policajka. No to sam se jutro prvo čuo s poslodavcem koji me samo pitao trebam li što. U neznanju rekao sam ništa jer mi je traktor bio spreman za rad u polju. Kad je shvatio da ne znam da mi je sin mrtav, poklopio je - priča neutješno Milan. Zvao je Luku, no nije ga mogao dobiti. Potom se čuo s kćeri, koja mu je kroz suze jedva rekla da je Luka iskrvario i preminuo.</p><p>- Njegovi prijatelji su kasnije rekli kako mu je ubojica mjesec dana ranije prijetio da će ga riješiti i da neće više biti s tom djevojkom. No ljudi na to nisu obraćali pozornost jer su mislili da su to dječji problemi - govori Milan. Da može, sinu bi danas rekao da bude dobar.</p><p>- Rekao bih mu samo da uči školu, da bude čovjek - kaže.</p>