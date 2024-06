'Očekujem da se Bartulica ispriča! Cijelom Domovinskom pokretu se okreće želudac...'

Ivan Penava je na pressici govorio o jučerašnjem koalicijskom sastanku.

- Na tom sastanku smo, uvažavajući partnere i njihove stavove, uvažili značajan dio njihovog pogleda na problematiku imenovanje saborskog Odbora za nacionalne manjine. DP će se složiti, i napraviti svojevrstan korak nazad, kao zalog stabilnom funkcioniranju većine, uvažavajući taj kut Plenkovića i HDZ-a, ali i svih drugih koalicijskih partnera, da manjine trebaju određivati tko će voditi taj Odbor, iako ne dijelimo taj stav. Napravili smo kompromis da ćemo vidjeti tko je to ime. Ako to ime bude bilo tko tko nije član SDSS-a, DP-u je to prihvatljivo. Ako će se raditi o članu SDSS-a kao predstavniku političke stranke, DP i naši saborski zastupnici će biti protiv toga. Uz razumijevanje stava ostatka vladajuće većine da tu priču podrže sukladno svojim stavovima i vrijednostima - kaže Ivan Penava, piše N1.

Odgovarajući na pitanja novinara o Stephenu Bartulici, Ivan Penava kaže kako mu je iskreno žao što, pored ovako značajnih iskoraka, poput muzeja i micanja četničkih spomenika, mora odgovarati na “pitanja od kojih se cijelom Domovinskom pokretu okreće želudac”.

- Ovo je nešto što DP nije, ne može biti i ne smije biti. Očekujem i dalje Bartulicu da izađe pred vas, obrazloži svoj kut i da se ispriča za ove najnovije informacije koje smo doznali. Kad sam vidio taj Ferrari, kao većina normalnih ljudi sam mislio da je to vozilo nekog gosta. Sad to izgleda kao simpatična priča. Nije mi poznat taj detalj o kriminalnom dosjeu ljudi koji su došli s njim. I Bartulica mi je izgledao izgubljen, ali kao od odgovornog čovjeka i političara koji je zahvaljujući DP-u dobio respektabilan broj glasova, izađe pred javnost - rekao je Penava.

- Tražim javnu ispriku za taj čin, od toga se kao DP jasno i rezolutno ograđujemo. Od njega kao odgovorne osobe i kršćanina, očekujemo jasan odgovor, da ovo nije ono što on zastupa, da je pogriješio - zaključio je.

- Ovo je vrlo opasna radnja, ovo je Rubikon koji je prijeđen i jasno očekujem korak nazad, inače ću, kao predsjednik, morati povući poteze da se prelasci Rubikona ne dopuštaju u sređenoj stranci. Odnosno, da onaj tko to napravi će morati biti svjestan da svoju perspektivu mora tražiti negdje drugdje - rekao je Penava.

Poručio je kako su u stranci jedinstveni i šokirani cijelim događajem i pozadinom koja se doznala.

- Pozivam ga da je dužan istupti javno. Zadnja dva dana mi se ne javlja, a ni osobama iz vrha stranke. Uvažavam i stres, ali vrijeme curi. Ako se ne pokaže odgovornost prema DP-u i ta doza svijesti da taj mandat koji smo otvorili pripada stranci, da ga nije dobio Stjepo Bartulica nego DP…- kaže Penava, piše N1.

Ponavlja da se treba ispričati za pogreške koje se svima događaju. “S ljudske strane prihvaćam, ali postoji način kako se izlazi pred javnost i brani ta situacija”, kaže. Ljude s kojima je Bartulica bio, kaže, ne poznaje.