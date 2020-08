Preminula je pacijentica u Vinkovcima koja je imala brojne druge bolesti.\u00a0

<p>Nacionalni stožer zbog eskalacije krize s korona virusom i nakon što nas je više zemalja stavilo na crvenu listu zbog čega je uslijedio egzodus turista iz Hrvatske nakon duže vremena danas u 14 sati ima presicu.</p><p>U zadnja 24 sata u Hrvatskoj je zabilježeno 265 novih slučajeva korona virusa. Jedna je osoba preminula.</p><p><strong>PRATITE UŽIVO</strong></p><p>Preminula je pacijentica u Vinkovcima koja je imala brojne druge bolesti. </p><p>Aktivnih slučajeva imamo 1842.</p><p>Današnji broj je bez ekstremnih odstupanja od prethodnih dana. To je i posljednica toga što je Hrvatska bila otvorena za turizam, rekao je ministar Vili Beroš. Još jednom je upozorio mlade na ponašanje i da brinu za starije i bolesne.</p><p>Krunoslav Capak je komentirao noćni život.</p><p>"Važno je da mladi koji su bili po noćnim klubovima na moru izbjegavaju kontakt sa starijima kada se vrate. Klubovima smo uveli nekoliko mjera, i imamo vijesti s terena koje govore da je to dobro. No, ima i toga da se mladi nakon klubova presele u kafiće i restorane što nije dobro", rekao je Capak.</p><p>Dodao je da poslije ponoći se događaju situacije u kojima se korona lakše prenosi jer se koriste opuštajuće tvari. Kaže da ima slučajeva i da su vjenčanja preseljena iz Dalmacije u Hercegovinu. Najavio je da će s lokalnim stožerima dogovoriti da donose lokalno mjere u smislu ograničavanja rada objekata ili smanjivanja okupljanja.</p><p>Šef Nacionalnog stožera Davor Božinović također je upozorio na inovativne metode zaobilaženja preporuka, pa je najavio da će se donositi odluke lokalnog karaktera. Na pitanje koliko se slučajeva povezuje s proslavom Gospe i Sinjskom alkom, rekao je da zna samo dva slučaja s kontinenta koji ne znaju gdje su se zarazili, a bili su na Alki.</p><p>Potom je Capak ocijenio da su napravili dobar balans između otvaranja u sezoni i zaštite zdravlja ljudi. Nada se da će se sezona nastaviti još nekoliko dana ili tjedana. Smatra da su mjere dobre i da se većina turista osjeća sigurno.</p><p>Božinović tvrdi da nema odluka Stožera koje su bile politički motivirane. </p><p>- To je bila epidemiološka procjena da je moguće otvoriti se. Hrvatska je imala danima niske brojeve, a turizam nam je glavna gospodarska grana - objasnio je. </p><p>Kaže da imamo povećan broj zaraženih, ali da klinička slika nije alarmantna. I on je apelirao na mlade koji se vraćaju s godišnjeg da paze na svoje ponašanje kako se zaraza ne bi širila. Uvjeren je da će situaciju uspjeti primiriti mjerama.</p><p>Na pitanje zašto su tako loše brojke u Splitsko-dalmatinskoj županiji, Božinović je rekao da je to županija, nakon Grada Zagreba, s najvećim brojem stanovnika. Tamo je s turistima više od 800 tisuća ljudi, pa je veliki pritisak. Rekao je i da je velika fluktuacija preko granice s Bosnom i Hercegovinom. </p><p>Na pitanje stoji li iza toga da je opuštenost Dalmatinaca kriva za brojeve, Capak je rekao da s 'jednim dnevnim novinama' nije ni razgovarao a stavljali su ga na naslovnicu, te da to nikada nije rekao. Kad je govorio o opuštenom ponašanju, kaže, mislio je to u pozitivnom smislu.</p><p>Ne preporučuju se maturalna putovanja, a za maturalne večeri rekao je da vrijede preporuke za okupljanja. 'Ne treba zabraniti, ali treba upozoriti da su takvi događaji rizični i da se treba pridržavati mjera', rekao je.</p><p>Božinović se osvrnuo i na tvrdnje znanstvenika Ivana Đikića da je bilo pogrešno otvaranje noćnih klubova. Rekao je da su donijeli mjere, da su provodili nadzore, a kad su vidjeli da je bilo zaraze, ograničili su rad do ponoći. Kaže da su mjere dovele do smanjenja.</p>