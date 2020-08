'Očekujemo manji pad BDP-a, a dogodine snažan oporavak...'

<p>Guverner Hrvatske narodne banke (HNB)<strong> Boris Vujčić</strong> izjavio je u petak kako se u ovom trenutku, s obzirom na bolje rezultate turizma od očekivanih, može očekivati manji pad BDP-a, a ne dogodi li se nešto nepredviđeno, već iduće godine snažan oporavak. </p><p>- Imali smo tri scenarija kada smo radili prognozu. U optimističnom, u kojem bi pad prihoda turizma bio 50 posto, a ne 70 posto kao u osnovnom, rekli smo da bi BDP mogao pasti oko 6,6 posto. U ovom trenutku nalazimo se u situaciji u kojoj možemo očekivati kumulativno, od početka godine, pad noćenja oko 50 posto. Ako se zadrži tako, onda ćemo sasvim sigurno vidjeti i niži pad BDP-a - rekao je guverner HNB-a u<a href="https://vijesti.hrt.hr/645725/vujcic-vec-iduce-godine-ocekujemo-snazan-oporavak" target="_blank"><strong> Dnevniku HTV-a.</strong></a></p><p>No, napominje da će to ovisiti i o drugim granama gospodarstva, kao i o tomu što će se događati na jesen s korona virusom i koliko bi moguće buduće uvođenje karantene, ne samo u Hrvatskoj nego i u drugim zemljama, moglo utjecati na pad BDP-a. </p><p>- No, u ovom trenutku, s obzirom na bolje rezultate turizma, možemo očekivati manji pad BDP-a - kaže Vujčić. </p><p>HNB je početkom srpnja izišao s makroekonomskim projekcijama u kojima razrađuje tri moguća scenarija. U osnovnom scenariju, koji pretpostavlja pad prihoda od turizma za oko 70 posto, središnja banka procjenjuje da bi realni BDP Hrvatske u ovoj godini pao 9,7 posto u odnosu na prethodnu godinu, a u 2021. povećati za 6,2 posto. U optimističnom scenariju, uz pad prihoda od turizma za oko 50 posto, pad BDP-a u ovoj godini procijenjen je na 6,6 posto. U pesimističnom, koji uključuje drugi val epidemije i pad prihoda od turizma za 90 posto, središnja je banka procijenila pad realnog BDP-a u ovoj godini na 11,4 posto, uz rast u 2021. za 6,3 posto. </p><h2>Snažan rast javnog duga ove godine, iduće pad</h2><p>HNB u osnovnom scenariju procjenjuje da bi udio javnog duga u BDP-u u ovoj godini porastao sa 73 posto na 87 posto BDP-a, a guverner kaže kako takav rast javnog duga nije dobar i svakako predstavlja rizik za Hrvatsku.</p><p>- Javni dug će ove godine porasti za više nego što je bilo ukupno smanjenje javnoga duga od 2014. godine do prošle godine. Mi smo imali kontinuirano smanjenje javnoga duga i sada će u jednoj godini on doći na 87 posto, gotovo 90 posto. Dobro je što već sljedeće godine vidimo smanjenje javnoga duga jer očekujemo snažan oporavak gospodarstva - rekao je Vujčić.</p><p>Podsjetio je, naime, kako je prema osnovnom scenariju u 2021. predviđen rast BDP-a za oko 6,2 posto, a taj će gospodarski rast utjecati i na pad udjela javnog duga u BDP-u.</p><p>- Mi očekujemo da će on nastaviti padati u iduće dvije godine kad moramo zadovoljiti mastriške kriterije za ulazak u eurozonu. Sama činjenica da ulazimo u eurozonu treba nam olakšati pristup financiranju na međunarodnim financijskim tržištima, što smo vidjeli sada u početku krize kada smo dobili već potporu Europske središnje banke (ESB).</p><p>Upitan što mogu očekivati građani, posebice u vezi kamatnih stopa koje su sada na rekordno niskoj razini, Vujčić kaže kako bi se trebao očekivati daljnji pad kamatnih stopa kako se budemo približavali eurozoni.</p><p>Tvrdnju da su kamatne stope trenutno na povijesno najnižim razinama potkrijepio je i podatkom da su one na stambene kredite sada došle na oko 2,5 posto, s nekih 3 posto 2019. godine. </p><p>- To je posljedica vrlo ekspanzivne monetarne politike koju vodi i HNB, ali u okruženju i ESB. Budući da očekujemo nastavak takve monetarne politike, možemo očekivati i nastavak trenda kamatnih stopa.</p><p>Potvrdio je novinarsku konstataciju da su banke s krizom u drugom tromjesečju pooštrile uvjete za dobivanje kredita, ali je još jače pala potražnja za kreditima. </p><p>- Banke najavljuju za treći kvartal polako otpuštanje tih zategnutih uvjeta za davanje je kredita tako da očekujemo da će se sada opet krenuti u drugom smjeru, lagano relaksirajući te uvjete - kaže Vujčić, ponavljajući da HNB vodi vrlo ekspanzivnu monetarnu politiku koja omogućuje da kamatne stope nastave padati. </p><p><strong>Banke su vrlo dobro kapitalizirane </strong></p><p>Upitan za mogući utjecaj krize na bankarski sustavu, Vujčić podsjeća da je taj sektor ovisan o gospodarstvu. Budući da će gospodarstvo ove godine snažno pasti i banke će, kaže, osjetiti posljedice toga, u smislu smanjenja prihoda, smanjene dobiti, a neke će imati i gubitke.</p><p>- Međutim, banke su vrlo dobro kapitalizirane. Naše najveće, sistemske važne banke imaju oko 7,5 postotnih bodova viška kapitala u odnosu na regulatorne zahtjeve, a druge banke oko tri posto više kapitala. Tako da su sposobne podnijeti ovaj udarac pada rezultata u ovoj godini. I u tom smislu štednja je sigurna i ne treba se brinuti za nju.</p><p>Upitan za procjene o kretanju nezaposlenosti, Vujčić je podsjetio da je najveća kontrakcija ekonomske aktivnosti bila u drugom kvartalu te kako se će dio efekata povećanja nezaposlenosti, otkaza vidjeti i u četvrtom kvartalu. Međutim, taj rast nezaposlenosti neće biti ni približno onakav kakav smo vidjeli nakon velike financijske krize, bit će relativno umjeren, rekao je.</p><p>- Već iduće godine očekujemo snažan oporavak ako se ne dogodi nešto nepredviđeno. Očekujemo da bi se situacija s virusom trebala smirivati, da bi cjepivo i lijek trebali biti pronađeni, što bi sve trebalo doprinijeti snažnom oporavku ekonomije - zaključio je guverner središnje banke.</p>