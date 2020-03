Podatke iz svih centara gdje se vrše testiranja tek ćemo dobiti pa vam ne mogu još uvijek reći broj, ali očekujemo nekoliko desetaka novih pozitivnih tijekom jutra, otkrio je epidemiolog Bernard Kaić gostujući u emisiji "U mreži prvog" Hrvatskog radija.

Dodao je kako je napravljen veći broj novih testova i normalno je očekivati da se broj zaraženih dodatno poveća. Međutim, nije jednostavno procijeniti točan broj s obzirom da ima dosta onih koji ni ne znaju da su zaraženi.

- Na broj novooboljelih jako utječu mjere koje se provode. One mogu značajno smanjiti broj novooboljelih, ali teško je reći u kojoj se mjeri one provode disciplinirano i koliko se građani odgovorno drže istih pa u konačnici i u kojoj se mjeri može računati da će one smanjiti broj novooboljelih.

Zagrepčani, koje je u nedjeljno jutro razbudio potres, pohitali su prema Jadranu, a cijeli taj nesretni događaj u Zagrebu, na čije su ulice u strahu izašli ljudi, još je malo pridonio širenju zaraze.

- Ako se svi budu držali mjera, izbjegavali kontakt s ljudima, njihov dolazak u mjesta ne bi trebao nikako utjecati na povećani broj zaraženih u tim mjestima. Većina ljudi u samoizolaciji će ipak ostati zdravo - završio je.