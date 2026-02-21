Očevi na čelu prosvjedne kolone u Sarajevu: 'Jesmo li se borili za korumpiranu državu i vođe?'

"Ubojice slobodno šeću zahvaljujući ovom sistemu, hvala mladosti što se borite!"

Poruka je to očeva koji su ovu subotu predvodili prosvjednu kolonu u Sarajevu, gdje su građani prosvjedovali protiv vlasti i korupcije. Bio je to jedan od tri prosvjeda koji su organizirani u bosanskohercegovačkim gradovima. Mladi su pak poručili kako ih ne zanimaju političke podjele, već istina i odgovornost, a građani su se okupili pod geslom "zajedništvo u tišini", piše N1 BiH.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Na prosvjedu je govorio i Sead Marevac, otac dječaka Hanze (10) koji je 2012. godine poginuo pod kotačima kamiona u sarajevskom naselju Stup. U svojem se govoru osvrnuo na šokantan odnos policije prema dokazima i prema osobnim stvarima njegovog sina.

- Osobno sam predao torbu policajcu Dupovcu. U njoj je bilo 10 maraka za Hamzin doručak. Kad ju je vratio, uzeli su tih 10 maraka iz djetetovog ruksaka. Nitko nije pokrenuo postupak da se vidi tko je otvorio Hamzinu torbu, tko je uzeo taj novac, odnio ga svom djetetu i rekao: 'Ovo sam ukrao od mrtvog djeteta' - rekao je.

Istaknuo je i kako tragedija njihove obitelji nije završila gubitkom djeteta, već ih je sustav dodatno kaznio tako što ih je obvezao da plate 9000 konvertibilnih maraka sudskih troškova nakon izgubljenog građanskog postupka.

- Nemam više djece, moja tristogodišnja loza je uništena. Dva puta sam ranjen na Žuč brdu, branili smo vas, dali smo sebe. Jesmo li se borili za takvu državu i tako korumpirane vođe? - upitao je Marevac i time zaključio svoje obraćanje te dobio veliku podršku prosvjednika.

Mladi, okupljeni pod sloganom "Srednjoškolci, studenti, građani, sindikati, ZA SARAJEVO BEZ STRAHA!", objavili su dokument sa zahtjevima upućenim institucijama vlasti u Kantonu Sarajevo, od kojih traže hitne ostavke, transparentnu istragu o tramvajskoj nesreći, slobodu okupljanja te potpunu reorganizaciju i spas javnog prijevoza.

U svojim su zahtjevima naveli i kako institucije vlasti ne smiju ometati prosvjede ni vršiti pritisak na sudionike, a to uključuje i medijski linč, odnosno širenje laži i klevete. Traže isto tako da se odmah prestane sa zastrašivanjem učenika, prosvjetnih i drugih školskih radnika te uskraćivanjem prava na prosvjed, i istaknuli su kako svi sudionici prosvjeda imaju pravo na mišljenje, govor i okupljanje.

Zahtijevaju i da istraga o tramvajskoj nesreći bude u potpunosti provedena te da se rezultati istrage objave javno zbog, kako su naveli, ishitrenih i kontradiktornih izjava vještaka, a također su zatražili i novo vještačenje. Dodali su i kako tužiteljstvo mora otvoriti istrage u sektoru javnog prijevoza i šire jer ova nesreća nije izolirani incident, već posljedica višegodišnjeg uništavanja poduzeća koje prolazi nekažnjeno.

Također traže da se u roku sedam dana sazove hitna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo kako bi se prihvatila ostavka sadašnje Vlade i bez odgađanja izabrala nova, a zahtijevaju i opsežnu obnovu javnog prijevoza, uz suradnju sa Sindikatom GRAS-a i uz sudjelovanje građana. Kako su naveli u dokumentu, institucije moraju JKP GRAS-u osigurati sve što je potrebno kako bi se za građane osigurao adekvatan javni prijevoz.

Poručili su i kako javni prijevoz ne smije biti urušen ni privatiziran te su zatražili siguran, pouzdan i kvalitetan javni prijevoz za sve dijelove Sarajeva, odnosno javni prijevoz koji je pristupačan svima, uz prijedlog da u zimskom razdoblju zbog onečišćenja zraka bude besplatan, a traže i reorganizaciju javnih poduzeća koja bi vratila neposrednu kontrolu građana nad njihovim radom bez stranačkih posrednika.

- Pozivamo sve radnike i građane, a prije svega sindikate komunalnih poduzeća, prosvjetne i zdravstvene radnike i druge, da nam se pridruže u borbi za naše Sarajevo bez straha - stoji u zaključku njihove liste zahtjeva.