Premijer Plenković postao je nervozan, prečesto oko sebe vidi urote, komplote, zavjere mračnih sila a prerijetko objektivne manjkavosti u radu kabineta. Taktiziranje s epidemiološkim mjerama, u čemu je prečesto bio vidljiv politički motiv, s proljetnog vrha Europe dovelo nas je na zimsko dno. Dosad je od korone ili s koronom umrlo 4.342 osobe. Popularnost ministra zdravstva Vilija Beroša istopila se poput ledenjaka u Alpama - još se vide blistavi ostaci, ali volumen se smanjio do zabrinjavajućih razmjera.

Plenkovićev najvažniji i najstručniji čovjek, ministar Zdravko Marić, prošle godine uspio je pokrpati sve rupe u proračunu koji je strahovito stanjen zbog manjkova prouzročenih koronom. Na brzinu je digao kredite, smanjio neke pozicije proračuna, podebljao neke druge, našao novac za neočekivane troškove - poput isplate novca poslodavcima zbog lockdowna da bi u novu godinu ušao s najopsežnijim katalogom promjena od svih ministara, među kojima bismo mogli istaknuti povećanje granice za naplatu PDV-a po realiziranom poslu a ne isporučenoj fakturi. No, granice Marićevih reformi određene su Plenkovićevom političkom voljom i agendom.

Ni Marić nije čudotvorac

Hrvatska u 2021. ne ulazi sa obećavajućom vizijom krupnih promjena, početkom demontaže besmislenih parafiskalnih nameta, tendencijskim smanjenjem javnog sektora, jačanjem slobodnog poduzetništva i konkurentnosti, već s malo hrabrijim kozmetičkim izmjenama. To čak nije temeljiti facelifting, već prije lagana šminka. Izostao je, nadalje, hrabri početak opsežne digitalizacije. To su svi zaboravili. Hrvati će se i dalje gušiti u moru papira, zahtjeva, molbi, gubit će vrijeme na stajanje u redovima, putovanja do nadležnih ureda, molbe državi za pomoć. Mnoge su kuće razrušili potresi, od Zagreba do Majskih poljana - koliko će papirologije usporiti i otežati njihovu obnovu?2

Zašto je vlada to ostavila na starom kolosijeku? Zato što se boje, nemaju hrabrosti, ne usude se. Time bi dirnuli u privilegije, i otvorili osinje gnijezdo. A stari sustav ima još jednu manu, naspram digitalnog - činovnika možete podmititi, kompjutor ne možete. Vlada nije briljirala ni kod obnove Zagreba od potresa - i dalje tu više čini "veliko srce" nego mudra vlast. Premijer se i dalje ni na koji način ne distancira od skandaloznog zagrebačkog gradonačelnika, čovjeka koji ima hrpu problema sa pravnom državom a od njegove nekoć razvikane efikasnosti nije ostalo ni "E".

Centar Zagreba i dalje je opasan, dijelovi fasada još uvijek padaju a da građani nisu sami začepili rupe, imali bi lokve u stanu sa svakom kišom. Potresi koji su zatresli Baniju ukazali su na slabosti državne uprave - neuredne statistike robnih i drugih rezervi, proglašenje katastrofe tek nakon intervencije predsjednika, kašnjenje u nekim aspektima intervencije, nisu ostavili dojam uzorno sređene države.

Zašto rezerve nisu zanavljane prema zakonu? Zašto nitko danima nije znao koliko imamo kontejnera i kućica? Zašto su šatori u Petrinju prije došli iz Turske nego iz Zagreba? Vlasnici restorana, kojima je zabranjen rad, na Baniji su nakon potresa spasili stvar kuhanjem tisuća i tisuća obroka. "Heroji", misli javnost. Potres je opet otkrio herojsku, humanu prirodu velikog dijela hrvatskih ljudi, ali -samim tim - i manjkavosti sustava. Da na Baniju nisu otišli dragovoljci, navijači i drugi, da nisu poslali hranu i potrepštine, da se nisu primili posla i da je sve ostavljeno sustavu - što bi se tamo događalo? Oslonac na civilnu zaštitu i Crveni križ ne bi bio ni približno dovoljan.

Potresi su otkrili i stare, nekoć dobro poznate muljaže u obnovi kuća nakon rata. Turska i Albanija, na koje volimo gledati s visine, kao na zaostale zemlje balkanskog tamnog vilajeta, poduzele su brže i efikasnije mjere u pronalaženju krivaca za rušenje nesolidno izgrađenih zgrada, nego mi.

'Tko je jamio, jamio je'

Kod nas će biti "ko je jamio jamio", to svi znaju. Premijer se postavio obranaški - umjesto da zatraži istragu, smjene odgovornih, dolazak novih ljudi, pustio je da njegovi ministri i župani govore kako su takvi zahtjevi "preuranjeni" (Horvat, Žinić). Svima je jasno da od kažnjavanja krivaca za krađe na gradnjama neće biti ništa jer se sve u većoj mjeri odvijalo unutar stranačkih okvira. HDZ je progutao državu, važniji je od nje. Kad se Plenković ograđuje od legije u kojoj su Sanader, Kutle, Rimac, Gucić, Jure Radić, onda kaže "To nije moj HDZ". Ali se već sutradan poziva na kontinuitet s Tuđmanovim HDZ-om kao da je u međuvremenu stranka živjela u hibernaciji. Da otklonimo dvojbe: to uglavnom jest jedan te isti HDZ, kojega je Plenković malo promijenio, ali bitno nedovoljno.

Zadatak prvog čovjeka vlade jest da uspostavlja kriterije efikasnosti, stručnosti, znanja, a ne da brani sve stranačke ljude bez obzira na to kako rade posao. Radi li on za stranku ili za Hrvatsku? Hrvatska traži smjene nedoraslih, to je jedini razuman izraz stvarnog domoljublja. Važna je i uspostava kriterija zakonitosti, moralnosti i stručnosti. Sustav nacionalne sigurnosti za vrijeme potresa i kasnije također se nije iskazao, pa ministri Božinović i Banožić nisu pokazali što se sve može.

Potpredsjednik Medved imat će težak zadatak u sanaciji posljedica potresa i treba mu dati priliku mada je pred njim strašno zahtjevan posao. Ministar Ćorić i dalje pliva u aferama i afericama, ministar vanjskih poslova Goran Grlić Radman nasmijava naciju verbalnim kalamburima i ulizivanjem Mađarima (koji su, doduše, brzo i efikasno priskočili u pomoć nakon potresa, to se pamti). Ostali ministri su činovnici, bez velikih uspjeha, bez dramatičnih podbačaja. Hrvatska je u teškom vremenu. Srce Zagreba opasno je za život i kretanje, obnova nije počela a seizmičkog rizika sad su svi svjesni. Počelo je iseljavanje. Još gore stvari stoje na Baniji. Ne pokaže li hrvatska vlast, nacionalna i metropolitanska, a onda i županijska, mudrost i odlučnost, egzodus će se pojačati. Budu li hrabri promjenama - iskustvo nam doduše govori da se tomu ne smijemo nadati - zemlja može krenuti u novi, predugo čekani procvat.

Nekoordinirani su, prepotentni i ne trpe kritike... Zato su zaslužili mršavu dvojku

Zdravko Marić, ministar financija: 2

Osim što je zaludio žene mišićima, odlučio je ukinuti PDV na donacije, no strukturnih reformi još nema. Stručnjaci smatraju da Vlada još provodi kozmetičke reforme i da nismo spremni za financijsku krizu.

Tomo Medved, ministar branitelja: 1

Dobio je još jednu funkciju i postao šef novoosnovanog Stožera nakon potresa. Pet dana od imenovanja trebalo mu je samo da smisli što će s kuhinjom za građane i da shvati da to ne mogu držati samo volonteri.

Davor Božinović, ministar unutarnjih poslova: -2

Šef policije ima problema u komunikaciji sa suradnicima pa mu zamjenici ne znaju što se radi na terenu. Problem je i zastarjela policijska oprema.

Nikolina Brnjac, ministrica turizma i sporta: -2

Angažirala se oko nabavke kućica pogođenim stanovnicima, iskoristila blagodati hotelijerskog sektora, koji je sad prazan, ali moglo je brže.

Boris Milošević, potpredsjednik Vlade: +2

Plenkovićev čovjek za manjinske zadatke pojavljuje se tamo gdje ga on želi vidjeti. Obilazi Baniju, gdje je potresom stradalo mnogo Srba koji godinama žive bez struje

Darko Horvat, ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine - 1

Deset mjeseci prošlo je od zagrebačkog potresa, građani su bijesni jer se ništa ne događa. Novi potresi i katastrofe se redaju, statičari su se opet sami organizirali, a ministar samo priča.

Marija Vučković, ministrica poljoprivrede: 2

Dala si je truda i obilazila nastradala obiteljska poljoprivredna gospodarstva i osigurala potpore. Šteta da više angažmana prema tom zapostavljenom području nije bilo i prije potresa.

Josip Aladrović, ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike: 1

Osigurao je jednokratnu pomoć za stradale u potresu, no komunikacija je loša. Zatvoreni poduzetnici su ogorčeni jer ne znaju kad će početi raditi, a više nemaju zaliha.

Gordan Grlić Radman, ministar vanjskih i europskih poslova: 2

Putem diplomatske mreže aktivan je u prikupljanju i distribuciji međunarodne pomoći, ali veliku ulogu u tome ima što smo članica EU. Treba više javno istupati.

Vili Beroš, ministar zdravstva: 1

Plaće i dodaci kasnili su zdravstvenim radnicima, koji nose teret pandemije. Dug neprestano raste, problemi s nabavkom lijekova se gomilaju, a rješenja nema.

Radovan Fuchs, ministar znanosti i obrazovanja: -3

Održao je funkcioniranje nastave u ovom izazovnom periodu. Mora organizirati uvjete nakon potresa, a nema još sve podatke. Obrazovna reforma više se ni ne spominje.

Nataša Tramišak, regionalnoga razvoja i fondova Europske unije: 2

Mnogi je ni ne znaju, a vodi jedan od najvažnijih resora. Obećala je obnovu Banije EU novcem, a mnogi joj zamjeraju što nije poboljšala i ubrzala procese u resoru.

Ivan Malenica, ministar pravosuđa i uprave: 1

pompozno najavljene velike reforme u pravosuđu i upravi ostale su daleka budućnost. Odustalo se od ušteda na lokalnoj razini, a sudstvo je i dalje presporo.

Mario Banožić, ministar obrane: 1

U trenutku kad je vojska najpotrebnija, ministra obrane, koji najradije to ne bi ni htio biti, nigdje. Organizacija na terenu nema hijerarhiju, a vojni kapaciteti nisu iskorišteni.

Tomislav Ćorić, ministar gospodarstva i održivog razvoja: 1

nije se bavio robnim zalihama, iako se još od ožujka, ali i godinama prije, upozorava na potrese. Nije dovoljno angažiran ni oko pomoći poduzetnicima u vrijeme krize.

Andrej Plenković, predsjednik Vlade: -2

Zadatak prvog čovjeka Vlade jest da uspostavlja kriterije efikasnosti, stručnosti, znanja, a ne da brani sve stranačke ljude bez obzira na to kako rade posao. Radi li on za stranku ili za Hrvatsku?

