Ocjenjivači matura: 'Radimo na +37°C, bez vode i klime, kršite Zakon o radu i ponižavate nas'

Nastavnice i nastavnici koji ocjenjuju državne mature pokrenuli su peticiju prema ravnatelju Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinku Filipoviću zbog, kako navode, izrazito loših, nehumanih i ponižavajućih uvjeta rada.

Tijekom toplinskog vala koji je Hrvatsku pogodio prošli tjedan, oko 200 ocjenjivača radilo je na ispitima i esejima iz hrvatskog jezika, na temperaturama koje su prelazile 37°C. Prema ustaljenoj praksi, ocjenjivanje je organizirano na Zagrebačkom velesajmu, u dva paviljona, u kojima nema praktički nikakve izolacije, ali ni klimatizacije. Ocjenjivači na ispitima rade po osam sati na dan, a na uvjete su se žalili već prije nekoliko godina. No jedino što im je osigurano su ventilatori, koji u ovakvim vremenskim uvjetima ne pomažu puno.

Između 22 i 26 Celzijevih stupnjeva

I ne samo to. Strogi uvjeti sigurnosti zbog kojih ih se pregledava detektorima metala kad idu na toalet kao da su kriminalci, nedostupnost vode za piće, zabrana unošenja lijekova...

- Znate li da upravo prema Zakonu o radu i Pravilniku o zaštiti na radu Republika Hrvatska propisuje da za vrijeme rada u prostorijama tijekom toplih (ljetnih) mjeseci temperatura mora biti između 22 i 26 Celzijevih stupnjeva, a mi radimo na +35 stupnjeva! Znate li da ovo kršenje Zakona i Pravilnika podliježe kontroli i sankcijama Državnog inspektorata rada te da ćemo biti primorani poslati individualne izjave (svi pojedinačno koliko nas ima) o uvjetima u kojima moramo raditi - upozoravaju u peticiji.

Nastavnici također Vinku Filipoviću poručuju kako bi mu "Državni inspektorat trebao biti najmanja briga".

- Što će mediji, roditelji i sveopća javnost misliti kada saznaju da ispite ocjenjuju ljudi koji su u pregrijanom stanju, koji jedva dišu, loše im je, vrti im se, padaju u nesvijest, na rubu su epileptičnih napada i, blago rečeno, neuračunljivi su budući da provode 8 sati na +35 stupnjeva! Smatrate li da je u redu da u tim uvjetima odlučujemo o sudbini preko 30.000 mladih ljudi koji su dali sve od sebe i da oni ispaštaju samo zato što Vi niste dali sve od sebe da nam omogućite, ne savršene, nego ljudske i zakonski obvezne uvjete rada - pitaju nastavnici ocjenjivači.

Prema fotografijama koje su nam proslijedili nastavnici koji su ispite ocjenjivali u prethodnim ciklusima, ovako je to izgledalo prije tri godine:

Foto: Privatni album

'Upozoravamo već dugi niz godina'

Kako nam kažu, stvari se nisu puno promijenile.

- Već se dugi niz godina žalimo na nehumane i ponižavajuće uvjete rada, ali uzalud - jedva smo uspjeli dobiti par ventilatora. Svake godine uvjeti su sve gori, umjesto da budu sve bolji. Vi dođete, pozdravite nas, zahvalite nam i nakon 10 minuta se lijepo vratite u svoj klimatizirani ured, dok mi 8 sati ocjenjujemo ispite na +35 stupnjeva! Ako smatrate da su takvi uvjeti humani, pozivamo Vas da nam se pridružite na ocjenjivanju, samo provedite tih osam sati s nama sjedeći i dišući natopljeni znojem - upozoravaju u peticiji, te nastavljaju:

'Tretirate nas kao najgore zločince'

- U medijima se stalno govori kako NCVVO kvalitetno obavlja svoj posao, kako imamo mali postotak žalbi, kako nema nepravilnosti itd. Smatrate li da je u redu da ljudi koji svake godine odlučuju o sudbini maturanata ocjenjujući njihove ispite, upravo te ispite ocjenjuju u apsolutno neprihvatljivim, nehumanim, nezakonitim i ponižavajućim uvjetima? Na temperaturama od +35 stupnjeva, bez klime, bez odmah dostupne vode, bez lijekova, bez dostojanstva?! Ulazimo u hangar Velesajma kao da smo najveći zločinci, a ne kolege - prolazimo kroz detektor metala, ali ni to nije dovoljno, nego nas se još i ručno skenira kako nešto ne bismo prokrijumčarili!

Foto: Privatni album

Nastavnici dodatno ističu kako ni vlastite ugovore ne smiju samostalno iznijeti.

- Zaista, Vas moramo "pohvaliti" jer takav tretman nije imao niti naš bivši premijer Ivo Sanader, a niti bivša ministrica Gabrijela Žalac - čak i oni, osuđeni kriminalci, imaju i imali su bolje uvjete od nas, Vaših kolega, ocjenjivača ispita državne mature - navode.

'Ovo su naši zahtjevi'

Oni pozivaju NCVVO i Filipovića da ih prestanu ignorirati i da im omoguće minimum minimuma - propisanu radnu temperaturu (22 – 26 Celzijevih stupnjeva) promjenu lokacije ocjenjivanja, trenutačni pristup vodi (voda pored nas u boci), unošenje lijekova i dostojanstven tretman bez detektora metala kada idu na toalet.

Uputili smo upit ravnatelju NCVVO, te ćemo odgovor objaviti čim ga dobijemo.