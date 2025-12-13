Obavijesti

Od 1. siječnja opet poskupljuje struja! Ovo su nove cijene

Zagreb: Plaćanje računa putem e-računa Zagrebačkog Holdinga

Osim potrošača, nove tarife odnose se i na proizvođače električne energije koji imaju dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti...

Građane Hrvatske i gospodarstvo od 1. siječnja 2026. očekuje poskupljenje električne energije, nakon što je Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) odobrila povećanje tarifnih stavki za prijenos i distribuciju struje.

Nove tarife odnose se na naknade za korištenje elektroenergetske mreže, koje čine sastavni dio računa za struju. Odluke su donesene na temelju Zakona o tržištu električne energije i posebne Uredbe o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije.

Prema toj uredbi, operatorima sustava omogućeno je da za 2026. godinu zatraže korekciju cijena. Hrvatski operator prijenosnog sustava (HOPS) mogao je tražiti povećanje do 10 %, a HEP-Operator distribucijskog sustava (HEP-ODS) do 15 %. Obje su tvrtke krajem rujna ove godine HERA-i dostavile zahtjeve u maksimalno dopuštenom iznosu, koje je regulator prihvatio.

HERA u obrazloženju navodi da su operatorima sustava znatno porasli troškovi poslovanja, ponajprije zbog rasta veleprodajnih cijena električne energije te poskupljenja materijala i radova. Dosadašnje tarife, upozorava regulator, više nisu dovoljne za pokrivanje priznatih troškova.

- To može dovesti do smanjenja potrebnih investicija u mrežu, kašnjenja u energetskoj tranziciji kao i u poteškoćama u obavljanju regulirane djelatnosti operatora sustava - navode. 

Prosječni rast cijena za 13,5 posto

Primjenom novih tarifnih stavki naknada za korištenje mreže povećat će se za sve skupine potrošača i sve tarifne modele, u prosjeku za 13,5 %.

Za prosječno kućanstvo koje se nalazi u tarifnom modelu Bijeli i godišnje troši oko 3105 kilovatsati, naknada će porasti s dosadašnjih 5,34 centa po kilovatsatu na 6,06 centi.

Na godišnjoj razini to znači rast troška sa 166 na 188 eura, odnosno 22 eura više, što je oko 1,8 eura mjesečno.

Osim potrošača, nove tarife odnose se i na proizvođače električne energije koji imaju dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti. Prema zakonu, oni su obvezni plaćati naknadu za korištenje prijenosne ili distribucijske mreže za energiju koju predaju u sustav.

Proizvođači priključeni na prijenosnu mrežu plaćaju naknadu HOPS-u, dok oni spojeni na distribucijsku mrežu plaćaju HEP-ODS-u. Naknada se odnosi isključivo na proizvođače s važećom dozvolom HERA-e.

Uvedena je i tzv. G-tarifa, koja se obračunava na proizvedenu i u mrežu isporučenu električnu energiju. HOPS je predložio iznos od 0,39 eura po megavatsatu, dok je HEP-ODS zatražio 0,42 eura po megavatsatu. Oba iznosa ostaju unutar gornje granice od 0,5 eura po megavatsatu, kako je propisano europskom uredbom.

