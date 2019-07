Od 8 plinskih boca u splitskom restoranu, eksplodirala je jedna

Dan nakon požara u samom središtu Splita, u kojem srećom nije bilo ozlijeđenih no šteta je golema, još uvijek se u zraku osjeća neugodan vonj paljevine. A na Pjaci, odnosno Narodnom trgu koji je i glavni gradski trgu, jako dobro vidljive posljedice vatre koja je u petak navečer uništila konobu Pjaca, a oštetila susjedne prostore te hotel koji se nalazi kat iznad ugositeljskog objekta: nagorjele stolice, zavjese, frižider, aparati, crna fasada nedavno obnovljene kuće te osam (?!) zacrnjenih plinskih boca na kamenim pločama Pjace.

Da su znali kakav “arsenal” stoji u unutrašnjosti konobe, vjerojatno ni domaćima ne bi bilo lako pratiti kako vatra guta prizemlje. Samo pukom srećom nije došlo do gorih posljedica, iako je, govore nam očevici, nakon prve eksplozije te kada su plameni jezici zahvatili inventar konobe nastupila kratkotrajna panika među turistima.

Pomislili su da je eksplodirala bomba, da je u pitanju teroristički napad, no brzo su uvidjeli da ipak riječ o nečem drugom. Svi su se ipak odmaknuli na sigurnu udaljenost, osim pokojeg konobara iz susjednih lokala koji su nastavili svoj posao, dok je dolaskom vatrogasaca pa policije stvorena sigurnosna zona na 30-ak metara od središta požara. Do dugo u noć nisu policajci dopustili povratak stanarima u ulazima pored izgorjele konobe, zbog njihove sigurnosti.

Kako se pokazalo kasnije, oprez nije bio na odmet jer osam plinskih boca u središtu grada, u konobi koja iz koje se do jutra dimilo, predstavlja sigurnosni rizik. Nakon policijskog očevida, dobili smo potvrdu onoga što smo doznali od očevidaca, kako je došlo do ovako rizične situacije, dok je grad bio krcat turistima. “Uslijed istjecanja plina došlo je do eksplozije, a zatim i požara, međutim potrebno je provesti dodatna vještačenja kako bi se utvrdio uzrok istjecanja plina, a potom i eksplozije.” - doznajemo iz splitske PU.

Razgovarali smo s očevicima, zaposlenicima tog “nultog” trenutka.

- Nema veze količina plinskih boca pa ni ventil. Voditelj i jedan djelatnik su krenuli postaviti potpuno novu, još zapačećenu plinsku bocu te još nisu niti dirali ventil nego samo onaj plastični poklopac na vrhu kada je boca “prozviždala”, odmah počela ispuštati plin. Pokušali su zatvoriti taj poklopac no kako je to bilo nemoguće, a shvatili su da se prostorija puni plinom, odmah su naložili evakuaciju. - prepričao nam je zaposlenik konobe Pjaca, želeći ostati anoniman. Nije prošlo niti dvadesetak sekundi, upravo dok nisu svi uspjeli izaći, a koncentracija plina postala je kritična, došlo je do eksplozije te zapaljenja...

Još dok se u petak navečer požar gasio, na Pjacu je stigao I gradonačelnik Andro Krstulović Opara, koji je u subotu ujutro iznio neke opservacije koje se umnogome slažu s nekoliko stanara Geta, odnosno samog centra Splita. Prozvao je nadležne službe koje izdaju minimalne tehničke uvjete “zbog čega svaka buža može postati vrhunski restoran, ta pohlepa će nam se obiti od glavu”, Oparin je stav. A minimalne tehničke uvjete za ugostiteljske objekte izdaje služba u Županiji.

No jedna je stvar kakvu situaciju na terenu zatekne stručno povjerenstvo koje odobrava (postoji 14 točaka za dobivanje rješenja o minimalnih tehničkim uvjetima) MTU, a kakvi uvjeti vladaju u lokalima kada jednom krenu s radom te tko ih kasnije kontrolira... U svakom slučaju, gradonačelnik je najavio kako se moraju uspostaviti koridori za pristup hitnih službi, pa i po cijenu manje kvadrature štekata.