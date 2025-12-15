Od danas dopuštena prodaja pirotehnike F2 i F3. Prijatelji životinja: Sve treba zabraniti!

Od ponedjeljak je dopuštena prodaja pirotehničkih sredstava kategorija F2 i F3 osobama starijima od 18 godina. Njihova se uporaba zakonski dopušta tek od 27. prosinca.





- Zakon koji dopušta prodaju pirotehnike gotovo dva tjedna prije dopuštene uporabe nije stroga zakonska regulacija, nego poticanje masovnog kršenja propisa. Kada se tome pridodaju tzv. dani pirotehnike od 27. prosinca do 1. siječnja, tijekom kojih je pucanje dopušteno danju i noću, čak i u dane kada se ništa ne slavi, dobiva se recept za kaos. U takvim okolnostima MUP ne može učinkovito provoditi akciju ‘Mir i dobro’ jer je nemoguće razlikovati koriste li građani zabranjene petarde ili jednako glasnu dopuštenu bučnu pirotehniku. Uz tako široko razdoblje prodaje i uporabe, legalna pirotehnika redovito povlači i ilegalnu - upozorava Snježana Klopotan Kačavenda, koordinatorica projekata u udruzi Prijatelji životinja.





Pojašnjava da, dok Hrvatska dopušta prodaju pirotehnike već od 15. prosinca, mnoge europske države jasno su prepoznale da rana i dugotrajna prodaja potiče zlouporabu. U Nizozemskoj se "tiha" pirotehnika smije prodavati samo zadnja tri dana u godini, a isto u Njemačkoj vrijedi za pirotehniku kategorije F2, dok su kategorije F3 i F4 rezervirane isključivo za profesionalce. U Ujedinjenome Kraljevstvu prodaja je dopuštena od 26. do 31. prosinca, a u Norveškoj od 27. do 31. prosinca.



- Pirotehnika iz kategorije F1, koja je zabranjena djeci, izlaže se i prodaje u trgovinama mješovitom robom još i ranije, tik uz police s hranom. Tjednima reklamiranje slabije pirotehnike izravno potiče djecu i mlade na nabavu jače pirotehnike, pa i zabranjenih petardi - ističe Klopotan Kačavenda.





Navodi da u Europskoj uniji 30 do 50 posto svih žrtava pirotehnike su maloljetnici, a ozljede često dovode do trajnog invaliditeta; amputacija prstiju, raznesenih šaka, oštećenja vida ili sljepoće. U Hrvatskoj su zabilježene i amputacije i sljepoća kod djece mlađe od 14 godina. Zato Prijatelji životinja upozoravaju da je petarde i redenike zabranjeno koristiti tijekom cijele godine, i odraslima i djeci, te da maloljetnici uopće ne smiju koristiti nikakvu pirotehniku kategorija F2 i F3.

Iz Udruge podsjećaju da je nekada uporaba pirotehnike bila zabranjena tijekom cijele godine, uključujući blagdane, i pucanja je bilo neusporedivo manje. Danas se, međutim, dopušta pucanje šest dana i noći zaredom, od 27. prosinca do 1. siječnja.

- Teško je pronaći ijedan razuman razlog zašto bi ispucavanje pirotehnike u, primjerice, podne ili ponoć 28. prosinca, trebalo biti legalno. Kada je pucanje danima dopušteno, svaka kontrola postaje iluzija. Nitko ne može znati je li eksplozija pod nečijim prozorom legalna raketa ili ilegalna petarda, niti razlikovati ‘zračnu bombu’ od improvizirane eksplozivne naprave. Takva atmosfera normalizira pucnjavu, potiče potražnju i otvara vrata crnom tržištu. Upravo zato rješenje nije u pokušajima policije da otkrije što je ispucano, već u zabrani uporabe bučne pirotehnike za osobne potrebe - dodaje.





Zbog glasnih zvukova životinje trpe ekstreman stres, panično bježe, stradavaju u prometu ili umiru od iscrpljenosti i srčanih udara. Za tisuće građana blagdani ne znače slavlje, nego zatvaranje u stanove, strah, dim, buku i besane noći. U prosincu, kada ionako bilježimo najveće onečišćenje zraka, ispucavanje pirotehnike dodatno zasićuje zrak štetnim česticama i toksinima, koji zagađuju i tlo i vodu.





Zbog svega navedenoga, Prijatelji životinja predlažu smislena i učinkovita zakonska rješenja: zabranu sve bučne pirotehnike za osobne potrebe, dopuštanje isključivo svjetlosnih efekata u kratkom razdoblju oko ponoći na doček Nove godine, zabranu prodaje i reklamiranja pirotehnike u trgovinama mješovitom robom te ukidanje "dana pirotehnike".



Pozivaju sve da na www.prijatelji-zivotinja.hr potpišu peticiju za zabranu bučne pirotehnike kako bi Hrvatska slijedila pozitivne primjere drugih država koje se okreću tišim, sigurnijim i modernim oblicima proslave; dronovima, laserima i svjetlosnim instalacijama.