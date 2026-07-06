Od danas vrijede nova pravila za kupnju i prodaju stanova: Evo što se sve mijenja

Kupnja i prodaja nekretnina od danas se odvijaju prema novim pravilima. Na snagu su stupile izmjene Zakona o posredovanju u prometu nekretnina, kojima se uvode stroži uvjeti za rad agencija, veće kazne za nelegalno poslovanje i dodatna zaštita za kupce, prodavatelje i najmoprimce. Novi propisi, koji zamjenjuju zakon iz 2007. godine, trebali bi učiniti tržište transparentnijim te smanjiti prostor za nelegalno posredovanje.

- Novi zakon dodatno uređuje odnose među svim sudionicima na tržištu i cijeli proces posredovanja čini transparentnijim. Za one koji su se i dosad pridržavali zakona ne mijenja se mnogo, dok je za one koji su ga kršili ovo jasan signal da se moraju uskladiti s novim pravilima - istaknula je Lana Mihaljinec Knežević iz Udruženja poslovanja nekretninama Hrvatske gospodarske komore (HGK) za središnji Dnevnik HTV-a.

Među najvažnijim novostima su veće novčane kazne za nelegalne posrednike, povećanje obveznog osiguranja od odgovornosti te jasnije definirani ugovorni odnosi između svih sudionika u kupoprodaji.

- Uvedene su znatno strože kazne za nelegalno posredovanje, povećan je iznos police osiguranja od odgovornosti, a jasnije su uređeni i ugovori između svih sudionika - rekla je Mihaljinec Knežević.

Iz HGK upozoravaju građane da prije angažiranja agencije provjere nalazi li se ona u službenom registru. Također, osobe koje su položile stručni ispit više neće moći samostalno posredovati ako nisu zaposlene kod ovlaštenog posrednika.

- Pojam "licenciranog agenta" koji se često koristio zapravo nije utemeljen. Postoje javno dostupni registri koji će se sada još brže ažurirati - naglasila je.

Novi zakon uvodi i obvezni kodeks etike za sve posrednike, a osobe s određenom kriminalnom prošlošću više neće moći voditi agencije za promet nekretninama.

- Prvenstveno donosi transparentnije i sigurnije poslovanje kako za posrednike tako i za potrošače. Uvodi se kao obavezan dio zakona i kodeks etike koji su dosad potpisivali samo određeni posrednici koji su to stvarno željeli - istaknula je direktorica Sektora za trgovinu HGK Maja Bogović.

Predsjednik Udruženja poslovanja nekretninama HGK Dubravko Ranilović poručio je da građani mogu pomoći u suzbijanju nelegalnog poslovanja odabirom ovlaštenih agencija.

- Bilo je dosta nelegalnih. Tu naravno od građana očekujemo da koriste usluge, da nam bar tu pomognu tako da paze da rade s legalnim agencijama. Promijenile su se kazne, povećane su kazne, posrednici, oni koji vode posredničke agencije neće moći biti oni koji imaju kriminalnu prošlost - naglasio je.

Jedna od važnih promjena odnosi se i na naplatu provizije. Agencije više neće smjeti uvjetovati razgledavanje nekretnine plaćanjem provizije, a ona će se moći naplatiti tek nakon sklapanja ugovora o posredovanju.

- Nema više uvjetovanja razgleda naplatom provizije, ali ako imamo potpisane ugovore i s kupcem i s prodavateljem, za isti pravni posao, imamo pravo naplatiti proviziju i s jedne i s druge strane - rekao je dopredsjednik Udruženja poslovanja nekretninama HGK Borislav Vujović.

'Ponude i dalje nedostaje, a rabljene nekretnine uspoređuju s novogradnjom...'

Govoreći o tržištu nekretnina, stručnjaci očekuju nastavak rasta cijena, ali i sve izraženije razlike među pojedinim dijelovima Hrvatske.

- Očekujem da će se tržište dodatno raslojiti. Razlike u rastu cijena već postoje između različitih dijelova Hrvatske i različitih vrsta nekretnina, a taj će se trend nastaviti - rekla je Mihaljinec Knežević.

Dodala je da je broj kupoprodaja u padu jer si sve manje građana može priuštiti nekretnine po trenutačnim cijenama.

- Ponude i dalje nedostaje, dok su potražnju posljednjih godinu dana poticale niske kamatne stope i rast plaća, ali u sve užem krugu kupaca - pojasnila je.

Kao jedan od razloga manjeg broja transakcija navela je i previsoka očekivanja prodavatelja.

- Mnogi vlasnici rabljenih nekretnina uspoređuju svoje stanove s novogradnjom u susjedstvu i pritom zanemaruju stvarne karakteristike svoje nekretnine. Zbog toga se sve manji broj takvih nekretnina uspije prodati - zaključila je.

Novim zakonom agencijama je zabranjeno i oglašavanje nekretnina za koje nemaju sklopljen ugovor o posredovanju, čime bi se dodatno trebalo urediti tržište i povećati zaštita kupaca.