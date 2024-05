Od Grada Zagreba traže veće subvencije: 'Vrtić ne košta 252 eura, već skoro 200 eura više'

Gotovo 2700 potpisa do jučer je prikupljeno na peticiji roditelja čija djeca idu u privatne dječje vrtiće u Gradu Zagrebu. Oni traže od Grada Zagreba da izjednači financiranje za njihovu djecu s onima kakve imaju djeca u gradskim vrtićima. Iako su subvencije jednake za svu djecu, između 172 i 230 eura po djetetu, problem je u ekonomskoj cijeni. Grad Zagreb za svoje vrtiće računa ekonomsku mjesečnu cijenu od 252,17 eura, no u Udruzi privatnih vrtića ističu kako je to nerealno. Pozivaju se na program javnih potreba. Prema njihovim izračunima, roditelj u privatnom vrtiću prosječno više plaća 206 eura, odnosno, minimalno 430 eura.

- Na osnovu javno dostupnih podataka došli smo do iznosa od oko 430,76 eura, koliko jedno dijete stoji mjesečno Grad Zagreb, a ne 252,17 eura, koju oni navode u obavijestima za roditelje. Kad se uzmu u obzir svi realni troškovi koje mi imamo, ta subvencija koju dobivaju naši roditelji doslovce je dvostruko manja jer ekonomska cijena nije 252, nego 430 eura - ističe Ljiljana Vukšić, predsjednica udruge.

Roditelji djece u privatnim vrtićima stoga su se obratili Gradu Zagrebu koji im je odobrio povećanje subvencije za oko 120 eura, kaže nam pokretač inicijative Stefan Martinić. Taj iznos je vrtićima isplaćen već za travanj, pa je u većini vrtića cijena ostala ista ili tek nešto veća. No roditelji u Zagrebu žele da im se prizna do 200 eura subvencije, koliko više realno plaćaju.

- Grad osporava tu metodologiju izračuna i tvrde da oni nisu dužni plaćati povećanu subvenciju privatnim vrtićima jer oni ostvaruju dobit. No ne daju nam točan podatak o troškovima gradskih dječjih vrtića, koliko je stvarno financiranje. Ono što mi želimo je da naša djeca nisu diskriminirana - dodaje Stefan Martinić.

Ilustracija dječjeg vrtića | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL - ILUSTRACIJA

Naši sugovornici još jednom ističu kako jako puno djece ide u privatni vrtić jer u gradskima jednostavno nije bilo mjesta. Cijene u privatnim i vjerskim vrtićima idu i do 500 eura, i to s povećanom subvencijom grada. Mogu li privatni vrtići spustiti svoje cijene jedno je pitanje, no činjenica je da jako mnogo roditelja nema izbora, odnosno ne bira privatni vrtić zbog luksuza, nego zbog toga što nemaju alternative. Grad Zagreb najavljuje kako će u ovoj godini izgraditi četiri nova objekta i prenamijeniti još sedam objekata, a to bi osiguralo smještaj dodatnih 900 djece. Ovih dana završile su prijave u vrtiće, pa će se uskoro znati kakva je situacija.

No, upozorava Martinić, djeca nisu krumpiri, ne može ih se tek tako izvlačiti iz okoline i društva na koje su navikli, što otežava odluku roditeljima koji plaćaju visoke iznose. Iz gradske uprave Zagreba nisu nam zasad odgovorili na upit.

Grad Zagreb je na diskriminatorno ponašanje upozorila i pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat-Dragičević. Nakon brojnih poziva roditelja, traži od Grada da osiguraju jednako financiranje jer nisu osigurali dovoljan broj mjesta u gradskim vrtićima.

- Stoga Temeljem Zakona o pravobranitelju za djecu molimo da u okviru vaših ovlasti ujednačite praksu i iznađete način za jednako subvencioniranje cijene iznosa vrtića za svu djecu jednako, neovisno jeli osnivač vrtiča privatna ili vjerska osoba ili jedinica lokalne samouprave, budući da niste osigurali mogućnost upisa sve djece u gradske vrtiće, a kako ovakva neujednačena praksa ne bi dovela do nejednakog položaja djece i uskradivanja njihovog prava na predškolski odgoj i obrazovanje pod jednakim uvjetima - navodi pravobraniteljica u dopisu Uredu gradonačelnika.