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EKOCID PLUS+

Od Hrvatske su napravili jedno veliko smetlište: Donosimo kartu ekobombi u Lijepoj Našoj

Piše Tea Kvarantan Soldatić,
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Od Hrvatske su napravili jedno veliko smetlište: Donosimo kartu ekobombi u Lijepoj Našoj
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Građani i ekološke udruge godinama upozoravaju na opasne točke pune otpada. Sve imaju isti obrazac - otpada je puno, a odgovornosti nema. Ekološke bombe prijete zdravlju ljudi. Neka su sanirane, neke još stoje.

Dok se u Gospiću sve glasnije upozorava na mogući ekocid, nove informacije pokazuju da se hrvatski problem s otpadom ne može svesti na jednu adresu. Inicijativa “Gospić je naš dom” najavljuje prosvjed u iduća dva tjedna, a građani diljem zemlje traže odgovore o mogućim posljedicama za zdravlje i okoliš.

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