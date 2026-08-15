Građani i ekološke udruge godinama upozoravaju na opasne točke pune otpada. Sve imaju isti obrazac - otpada je puno, a odgovornosti nema. Ekološke bombe prijete zdravlju ljudi. Neka su sanirane, neke još stoje.
EKOCID PLUS+
Od Hrvatske su napravili jedno veliko smetlište: Donosimo kartu ekobombi u Lijepoj Našoj
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Dok se u Gospiću sve glasnije upozorava na mogući ekocid, nove informacije pokazuju da se hrvatski problem s otpadom ne može svesti na jednu adresu. Inicijativa “Gospić je naš dom” najavljuje prosvjed u iduća dva tjedna, a građani diljem zemlje traže odgovore o mogućim posljedicama za zdravlje i okoliš.
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