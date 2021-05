U j... te, začuo se komentar s jednog od nekoliko stolova postavljenih u dvorani zagrebačkog hotela International. 20 je sati, Državno izborno povjerenstvo objavilo je prve neslužbene rezultate drugog kruga lokalnih izbora, a ovo je bila jedna iskrena i spontana reakcija okupljenih članova Domovinskog pokreta na ono što vide na svojim mobitelima. A u tom trenutku na ekranima se prikazuje ovako - Tomislav Tomašević 55.184, Miroslav Škoro 26.119.

Zabrinutih lica tipkaju po tim mobilnim uređajima. Izlazne ankete objavljene sat ranije već su pokazale da njihov rival pobjeđuje, no, kako kaže Škoro - nije gotovo dok nije gotovo. Svjesni su i oni sami da je to to, ali ipak se u dubini duše nadaju mogućem preokretu. Dio njih smjestio se ispred TV ekrana i pozorno sluša. Moraju naćuliti uši jer je stišano. Atmosfera je mlaka, ma - nikakva. Prvi gosti u izborni stožer stigli su malo prije 19 sati, taman pred objavu tih izlaznih anketa. Tu su neka istaknutija stranačka lica - Darijo Žepina, Igor Peternel, Stipo Mlinarić Ćipe, Stjepo Bartulica, Ante Prkačin, Zlatko Hasanbegović, Davor Dretar Drele... Cirkuliraju po dvorani, daju izjave za medije.

- Ma kakav razlog za zabrinutost? Ma ne. Mi smo pobjednici, pa mi tek par mjeseci postojimo - poručuje Žepina, glavni tajnik stranke, ističući ulazak svog šefa u drugi krug bitke za metropolu, činjenicu da su treća najjača snaga u zagrebačkoj Skupštini, ali i da su osvojili mnogo mandata u cijeloj Hrvatskoj kao dovoljno velike uspjehe.

Iako su izlazne ankete već objavljene, nakon čega odmah kreću i javljanja uživo s komentarima i reakcijama iz stožera, dio važnih ljudi, među kojima su kandidati za zamjenike gradonačelnika, kasne. Pa se umjesto njih traže drugi sugovornici za uključenja u emisiju. Dok daju izjave svi su nasmijani. U stožeru ih je 50-ak. Jednako toliko i predstavnika medija. Svi su 'zbigecani' i vrlo elegantno obučeni. Nakon godinu dana terora od strane malog virusa, koji nam ne da nikamo, ovo je bila idealna prilika za izvući iz ormara finu robu i dotjerati se. Iz zvučnika dopiru zvuci Slavonskih Lola, Gazdi, ali i samog Škore. Ako je tko zaboravio ili nije znao - da, on je i pjevač. "Sude mi" i "Svetinja" vrtjele su se nekoliko puta tijekom večeri. Malo ponese ritam pa cupkaju s noge na nogu. Dvorana je ustvari poluprazna, nisu zvali puno uzvanika i simpatizera.

Ograđeni novinari

Novinari goste promatraju sa strane, ne mogu među njih. Dijeli ih lanac koji tvori ogradu, a ljudi u crnom koje su angažirali kao zaštitare budno prate ne bi li se netko pokušao prošvercati do njih. Tako da 'minglanja' među njima nije bilo. Predstavnici sedme sile imali su i novinarsku sobu u kojoj su mogli pisati, a iz koje se inače može proći u ostatak hotela. Ne i ovaj put. Zaključana vrata. Nema 'minglanja' i gotovo. I na toalet se moralo skroz okolo van pa na glavni ulaz hotela kroz predvorje pa u podrum. No, unatoč tome, stranačka mašinerija bila je raspoložena za davanje izjava i rado su dolazili k predstavnicima medija na čašicu razgovora, analiza, planova za dalje...

Švedski stol bez financijskih izvještaja

U pauzama od gledanja u mobitele častili su se za švedskim stolom na kojem nije bilo financijskih izvještaja civilnih udruga povezanih s Tomaševićem, kao neki dan na Zrinjevcu, ali su zato mogli birati između raznih toplih jela - od štrukli, tjestenina, gulaša, mesa, malih kanapea do slastica, a svoja nepca su mogli osvježiti vodom, sokovima, ali i Škorinom graševinom. Ništa manje nisu dobili ni novinari. Osim vina. Nije se štedjelo pa su se tacne punile i nekoliko puta tijekom noći.

Dio stranačkih glava sjedi u kafiću hotela i tamo provodi izbornu noć. Pije se, puši, analizira... Među prvima je došla i Vesna Vučemilović, sestra gradonačelničkog kandidata. Krati vrijeme sa Željkom Pervanom, malo obilazi ostale prisutne u dvorani... Nije se u tom trenu čula s bratom da nam prenese kako se osjeća nakon izlaznih anketa, rekla nam je dodavši da misli da se osjeća zadovoljno jer je "ostavio srce na terenu."

- Domovinski pokret se pokazao kao politička opcija koja nije ovdje samo za jedne izbore nego će definitivno trajati i dalje - poručila je.

A iako je bilo sve izglednije da brat neće preuzeti glavni grad Hrvatske, ona takvim raspletom na koncu nije bila razočarana.

- Razlika je dosta velika, u dva tjedna smo nastojali maksimalno upoznati birače što se zapravo krije iz te tzv. zeleno lijeve koalicije. Treba sve upoznati s time kako funkcionira civilno društvo, zašto su neki zakinuti, a drugi dobivaju milijune. Ja osobno znam jako puno udruga civilnog društva koje bi i s manjim iznosima bile zadovoljne, ali ne dobivaju ništa. No, nisu izbori samo u Zagrebu. Mi smo osvojili preko 400 mandata u vijećima i skupštinama diljem Hrvatske i zadovoljni smo - poručuje sestra Vesna.

I tako su redom tijekom večeri poručivali svi - službeno, razočarenja nema. Sve su to, naglašavali su, dobri temelji za budućnost.

Jedino je Peternel bio uvjeren da će se pokazati kako izlazne ankete nisu točne.

- To je otprilike ono što sam i očekivao od prvih izlaznih anketa. Na izlazne ankete češće izlaze lijevo-liberalni birači, rezultat će na kraju biti bolji za Škoru - rekao je.

No, to se nije ostvarilo. Ažuriranjem aplikacije DIP-a svakih 10 minuta i obradom sve više biračkih mjesta, u stožeru postaju svjesni da Tomašević ostvaruje sve veću razliku pa prestaju i gledati na mobitele.

- Želimo im uspjeh u vođenju Grada, ali mislim da Možemo! nije rješenje. No poštujemo volju birača i čestitamo im. Mi postojimo tek godinu dana, šest mjeseci u Zagrebu, zadovoljni smo, poručio je Stjepo Bartulica, saborski zastupnik Domovinskog pokreta, koji je na ovim izborima ušao i u Skupštinu.

A eto već prije 20,30 sati i tamburaša. Na prve zasvirane taktove atmosfera se užarila - svi pjevaju, plešu, dižu se ruke, čaše... I kreće fešta.

- Otvor' ženo kapiju...Bit ćeš moja ili ničija, garavušo garava ti si mene varala... Kad procvatu u proljeće jabuke, ja se sjetim jedne divne djevojke... Poznaju me i selo i grad, ja sam lola, prava slavonska... Ma nek' sam isti k'o stari moj, dok život juri, ja ću lagano - pjevaju zagrljeni oko stolova.

Škoru dočekali pljeskom i skandiranjem, morali pljeskati i Tomaševiću

Da je netko tko ne zna koji je trenutni rezultat i tko vodi ušao u dvoranu, pomislio bi kako je ovo pobjednički stožer iz kojeg izlazi novi gradonačelnik Zagreba. Šef nije bio s njima, ali se ukazao vrlo rano. Iako još nisu sva biračka mjesta bila obrađena, sve je bilo jasno. Oko 21.15 dvoranom se prolomio pljesak uz skandiranje "Miro, Miro..." Stigao je i s osmjehom na licu stao na pozornicu uz svoje najbliže suradnike.

- Prije točno 15 mjeseci rođeno je jedno malo dijete, nazvali smo ga Domovinski pokret. U 15 mjeseci to dijete je postalo samostalno, naučilo je, ne samo hodati, nego mu možeš dati loptu, da ide preko ceste, ima oko 160 podružnica, 20.000 članova, osvojilo je 16 saborskih mandata i večeras je to dijete dokazalo da mu se može čestitati. U tom drugom krugu mi smo ostvarili svoje ciljeve - poručio je Škoro, a svi su aplaudirali.

U tom trenutku imao je osvojenih nešto malo više od 105.000 glasova. Tomašević oko 190.000. Iako je izgubio, i to nadmoćnom Tomaševićevom pobjedom, on to, barem u toj službenoj izjavi, ne gleda tako. Dapače. On lokalne izbore gleda u cjelini i svoj osobni poraz umanjuje naglašavajući koliko su kao stranka osvojili.

- Osvojili smo preko 400 vijećnika, Slatinu, Županju, puno mjesta... Ozbiljna smo politička snaga. Želim čestitati svima koji su izašli u drugi krug i svima koji su svoj glas dali meni, preko 105.000 ,koliko je bilo kad sam pogledao maloprije. To je 15-ak tisuća više nego na predsjedničkim izborima - naglasio je Škoro.

Na predsjedničkim izborima nije ušao u drugi krug. Imao je ambiciju postati i premijer, ali nije osvojio većinu na parlamentarnim izborima. Zbog kandidiranja na svakim izborima, a ne ostvarivanja pobjede i prvog mjesta postao je sprdnja u javnosti. Upravo se na to osvrnuo i sam i ponovno iznio svoje viđenje stvari.

- Moramo se boriti i kad je izgledno da nećemo pobijediti. Reći će, eno, Škoro je treći put izgubio. Ali mi smo mlada stranka koja ima svoj put. Na ovoj našoj sceni predstavljamo svjetlo demokršćanstva i konzervatizma. Mi nismo kontaminirani i zato su nam građani Zagreba ukazali čast da budemo u drugom krugu. Promjene su bile nužne i one će uslijediti već od sutra. Da su ovo parlamentarni izbori, to bi značilo da smo samo u Zagrebu osvojili 14 mandata - poručio je.

Oduševljenje u dvorani pokrenuo je naglaskom da je Ivan Penava, bivši HDZ-ovac, a sada nezavisni uz podršku Domovinskog pokreta obranio mjesto gradonačelnika Vukovara i oteo ga HDZ-u. Svi su pljeskali i zviždali. A onda su, na zahtjev šefa, morali zapljeskati i rivalu Tomaševiću.

- Želim čestitati gospodinu Tomaševiću i znam da mu neće biti lako. Zaplješćimo novom gradonačelniku - rekao je, a okupljeni to i učinili.

Uz čestitku za kraj ipak nije mogao odoljeti da ne naglasi rad civilnih udruga za koje smatra da ih ekipa iz Možemo! koristi za punjenje vlastitih džepova.

- Poručujem svima da ćemo nastaviti boriti se s nekim anomalijama koje smo uočili, a to je da i dalje razotkrivamo aktivnosti udruga, da ćemo se boriti s klijentelizmom i korupcijom. Bio je užitak sudjelovati u ovome, svi smo nešto naučili. Nastavit ćemo djelovati kao treća po snazi stranka. Proanalizirat ćemo rezultate i biti bolji na sljedećim izborima. Poručujem mladima, nemojte odlaziti, mi sigurno dolazimo, obećavam, tako mi Bog pomogao - zaključio je s dva prsta u zraku i potom mahnuvši rukom dao znak tamburašima da nastave sa svirkom.

Fešta kao da nisu izgubili, Tomaševićev govor ih nije zanimao

Prošetao je nasmijan od uha do uha dvoranom u maniri pobjednika, svakom prisutnom stisnuo ruku, a dvoranom su se zaorili stihovi pjesama 'Lijepa li si','Zovi, samo zovi' i njegove 'Vrijedilo je'. Na dodatna novinarska pitanja, unatoč traženju, nije htio odgovarati. Vrlo brzo se dvorana ispraznila. Ostali su samo plakati oblijepljeni po zidovima s njegovim likom, plavo-bijeli baloni i prazne čaše. Pobjednički govor novog gradonačelnika, koji je uslijedio malo nakon Škorinog, nije ih zanimao i nisu ga ni poslušali. Povukli su se u drugu prostoriju daleko od očiju novinara i nastavili pjevati i častiti se.

Kampanja je konačno gotova, a izborna noć u Zagrebu zaključena s tabelom na kojoj je upisano 199.630 glasova za Tomaševića naspram 106.300 za Škoru. Danas je novi dan, a nakon što DIP objavi i konačne rezultate, Jelena Pavičić Vukičević napušta Gradsku upravu u kojoj je provela skoro dva desetljeća uz pokojnog Milana Bandića, a posljednja tri mjeseca kao vršiteljica dužnosti gradonačelnice. U nju seli Tomislav Tomašević, koji sada mora završiti pregovore sa SDP-om za slaganje većine u Skupštine.