Od ljubavnika napravila gulaš: Ubila ga je i isjekla na komade

Katherine Knight poznata kao "najstrašniji psihopat" u Australiji, prva je žena u toj zemlji osuđena na doživotnu zatvorsku kaznu bez mogućnosti pomilovanja. Već tijekom prve bračne noći, 1973. godine, pokušala je ugušiti svog prvog supruga Davida Kelletta koji se ipak probudio i uspio obraniti. Oboje su bili skloni alkoholu i svađama.

Nekoliko mjeseci kasnije, dok je bila trudna sa svojom kćeri, spalila je odjeću na njemu i mlatila ga tavom po glavi. Unatoč tome, njihov brak trajao je 10 godina, a imali su dvije kćeri.

Kad ju je David ostavio, upala je u tešku psihičku krizu i nekoliko mjeseci provela i psihijatrijskoj bolnici. Šest godina nakon izlaska iz bolnice, našla je novog dečka - Davida Saundersa.

Poludjela jer je odbio vjenčanje

Idila nije dugo trajala, pred njegovim očima ubila mu je psa jer joj je smetalo što David i dalje službeno živi u svom stanu. On ju je ubrzo napustio zbog čega mu se ona pokušala osvetiti pa ga je ubola škarama u trbuh.

Dok je bila u vezi sa svojim trećim muškarcem, imala je aferu s Johnom Priceom koji je imao dvoje djece iz prvog braka. Kad mu je predložila vjenčanje, on je odbio, a Katherine to nije mogla prihvatiti. Njenom krivicom otpustili su ga s posla, a on ju je potom izbacio iz kuće. Iako se nakon nekog vremena vratila, njihova neslaganja nisu prestala.

Kobne noći, u listopadu 2000., Katherine je pričekala da John zaspi, a onda je uzela mesarski nož i izbola ga 37 puta. Potom mu je oderala kožu i objesila ga na kuku za meso nasred dnevne sobe, piše Daily Mail.

Potom mu je odrezala glavu, a tijelo isjekla na manje komade i stavila kuhati gulaš. Kraj tanjura na stolu stajala su imena njegove djece pa je policija zaključila d aje gulaš upravo njima htjela poslužiti. No, prije nego ih je pozvala, popila je tablete za spavanje i zaspala pored unakaženog tijela svoga ljubavnika.

Okrenula se vjeri

Monstruozni čin Australke otkrili su Johnovi kolege s posla koji su bili zabrinuti jer se on nije pojavio na radnom mjestu. Pozvali su policiju koja je pretražila Katherininu kuću. Dokaz koji su pronašli bio je i više nego dovoljan - Priceovu glavu otkrili su u protvanu zajedno s krumpirima, bundevom, kupusom i tikvicama.

Katherine su odmah uhitili i strpali u zatvor. Tamo se okrenula vjeri, ali i radu. Plaćaju joj 7' dolara tjedno za sastavljanje pilotskih slušalica.