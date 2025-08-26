Mateja-Angelina Kramar (31) bila je u sigurnoj kući, imala je slomljena dva kralješka, bila je žrtva zlostavljanja. Danas je uspješna poduzetnica i pokretačica projekta ‘Zasadi stablo’
'Od nasilja sam bježala među stabla, zato ih sad sadim'
Mateja-Angelina Kramar (31) samohrana je majka četvero djece i uspješna poduzetnica iz okolice Varaždina. No njen životni put nije bio nimalo lak. Bila je žrtva zlostavljanja, zbog čega je s djecom 2017. završila u sigurnoj kući, u kojoj su proveli godinu dana, a nakon toga je nevjerojatnom snagom uspjela pokrenuti projekt koji je digao cijelu Hrvatsku na noge. Iza nje je nevjerojatna životna priča, a danas uz uspješnu tvrtku vodi projekt koji je nedavno pokrenula, a koji pomaže ženama koje su, baš kao što je i ona ranije bila, žrtve nasilja.
