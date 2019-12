'Od odgovornosti da nije pružio pomoć nitko ne može pobjeći'

I dok se utvrđuju sve okolnosti prometne nesreće u Osijeku gdje je na pješačkom prijelazu proteklog vikenda mladić pregazio glumca Aleksandra Bogdanovića i ostavio ga na cesti teško ozlijeđene glave, sudski vještak za cestovni promet Goran Husinec kaže:

- Bez obzira na sve, ne postoji nikakav razlog da čovjek pobjegne s mjesta nesreće i ne pruži prvu pomoć. Od te odgovornosti nikako ne može pobjeći - poručio je.

Husinec svakodnevno proučava sudske spise i analizira prometne nesreće, a zanimalo nas je što je u glavama onih koji bez položenog vozačkog ispita sjednu za volan.

- Svatko misli da će se na neki način izvući. U medijima vide bogate i moćne kako se vješto izvlače od zakona pa misle da će to i njima poći za rukom. To se više neće događati kad društvo pošalje jasnu poruku da takve čeka ozbiljna zatvorska kazna - napominje.

Husinec poručuje mladima da dobro promisle prije nego se upuste u takve ekshibicije, kao što su vožnja bez vozačkog ispita. Novi zakon o sigurnosti predviđa drakonske kazne za prometne prekršaje, a iskusni sudski vještak kaže kako je on sigurno imao efekta, jer da nema tog zakona imali bi veliko povećanje crnog trenda, koji je navodi zaustavljen čak i malo smanjen.

- Ako u prometu se na godišnjoj razini spasi i jedan život, to je jako puno. No zakon će puni efekt imati kad vozači shvate da se svaki prekršaj će se procesuirati i sankcionirati. Ljudi još vjeruju da će se na neki način izvući bilo da to riješe na licu mjesta s policajcem, tijekom pravosudnog postupka, zastare ili jednostavno igraju na kartu da nemaju novca i tako izbjegnu tu kaznu. Puno je razina na kojima se mogu izvući i teoretski se izvlače - napominje Husinec.