Od papuča i slikovnica do bitki i raketnih sustava: 'Bila sam teta u vrtiću, sad rušim ruske rakete'

Deset godina svojeg života Natalija Hrabarčuk posvetila je radu s djecom u vrtićima po Ukrajini. Nije to bio dobro plaćen posao, nije imala sva sredstva potrebna za rad, nije bila oduševljena zastarjelim sistemom, ali voljela je djecu i cijela im se posvećivala. Zveckanje igračaka, gledanje na to tko je zaboravio papuče, tko je koga povukao za kosu, serviranje obroka... To je bila njezina svakodnevica.

"Najvažnije što su me djeca naučila je kako biti sretan", kaže Natalija, čija su svakodnevica danas oružje, dronovi, eksplozije...

Natalija je dio ukrajinske vojske, pripadnica protuzračne obrane. Oduvijek ju je privlačila karijera u vojsci, naginjala je u tom smjeru u osnovnoj školi, ali obitelj nije bila presretna s njezinim izborom.

Foto: Twitter

- To nikako nije posao za ženu - ponavljali su joj, a ona ih je poslušala i odlučila se za posao odgajateljice u vrtiću.

Jesen, zimu i proljeća radila bi u ukrajinskim vrtićima, ljeta bi provodila radeći u Poljskoj kao sezonska radnica, novca nije imala dovoljno od vrtićke plaće, morala je nekako otplatiti kredite... Kaže kako nikad nije uspjela odvesti kćer na more...

Zbog besparice odlučila se na promjenu karijere. Na nagovor rođaka pridružila se ukrajinskoj vojsci 2021. godine. Niti godinu dana poslije, počela je ruska invazija na Ukrajinu...

Natalija je raspoređena u snage protuzračne obrane.

- Posao je sličan utrci na 60 metara. Vježbaš i pripremaš se mjesecima, a sve se odlučuje u nekoliko sekundi. Imate pet sekundi, ako ste prespori, propustit ćete raketu - kaže u razgovoru za ukrajinsku Pravdu bivša odgojiteljica u vrtiću.

Koja je krajem 2024. godine postala poznata širom Ukrajine.

Dana 17. studenog 2024., Rusija je izvela masovni zračni napad na Ukrajinu, lansiravši 90 dronova i 120 raketa. Ukrajinsko nebo ispunile su ruske rakete i iranski dronovi, situacija je bila kaotična...

A jednu od tih raketa, krstareću raketu H-101, oborila je baš Hrabarčuk iz igla MANPADS-a!

- Kada je ispred mene bio neprijateljski projektil, zaboravila sam na sve emocije i uzbuđenje. Izvela sam stotine treninga na simulatorima. I evo – prva borba i meta je pogođena - kazala je Natalija, čija se snimka rušenja projektila proširila društvenim mrežama. Vidi se kako je u jednom trenutku, kad je shvatila da je pogodila cilj, pala na koljena...

Mama ju je, kaže, malo 'izribala' zbog snimke. Sirota žena nije imala pojma u kakvim sve opasnim akcijama sudjeluje njezina kćer, pa ju je sve to šokiralo...

- Izgubila sam vrijeme s obitelji. Ali kad sam srušila tu raketu, možda sam nekome spasila život. Tu sam gdje trebam biti. To je dovoljno - kaže Hrabarčuk.

I danas ima kontakta s djecom vrtićke dobi, ali sad više nije teta iz vrtića, sad je vojnikinja...

- Djeci uvijek morate govoriti o lijepim stvarima. Stvarno sam voljela raditi u vrtiću - kaže za kraj...