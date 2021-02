Premijer Andrej Plenković je na jučerašnjoj sjednici vlade govorio o popuštanju mjera no, još uvijek nije jasno na koji će točno način raditi ugostitelji i teretane niti koji su bili kriteriji za otvaranje kockarnica.

Detalje svih mjera trebao bi predstaviti Stožer na današnjoj konferenciji za medije koja će se održati u 11 sati.

- Što se tiče mjera ograničenja, mi smo pratili razvoj situacije i rekli smo da će nam referentni trenutak biti sredina veljače. Nakon razgovora smatramo da možemo donijeti nekoliko odluka koje su popuštanje uz veliku dozu opreza - rekao je Plenković.

Odluke koje su donijeli i otkrili jučer na vladi je da će od 15. veljače biti omogućeno:

Kafići će moći prodavati sve, ne samo kavu za van

Nakon sjednice Vlade održana je presica na kojoj su govorili premijer Plenković i ministri Brnjac i Aladrović.

Plenković je tada detaljno objasnio što znači odluka da kafići i restorani mogu prodavati kavu za van:

- Nije to prodaja samo kave. Oni će moći prodati čaj, piće, napitak, nije samo kava u pitanju. Nije 'coffee to go' samo kava. Bitno je da ljudi mogu, koji nisu radili, prodavati ono što imaju na svom meniju. Uzme se i šeće se.

Nezadovoljstvo ugostitelja

Ugostitelji više strukovnih udruga su ove najave da će im se omogućiti prodaja kave za van komentirali više kao neki psihološki faktor, nego financijski, uz poruku da im to neće pomoći kao što bi im pomoglo da Vlada donese mjere za održavanje poslovanja.

- S ovime sada ispravljena je i određena nepravda te vjerujemo da će sada, za razliku od do sada, svi ugostitelji moći izdavati kavu za van, što još ne znamo detaljno dok se mjere ne objave i ne pročitamo. To financijski ugostiteljima neće značiti puno, ali psihološki može značiti nešto - rekla je Žaklina Troskot iz Nezavisne udruge ugostitelja, koja je i dio Nacionalne udruge ugostitelja.

Više ni ne spekuliramo kada će se ugostiteljstvu u potpunosti dopustiti otvaranje i rad, kaže Troskot i naglašava kako im je sada najvažnije osigurati financije za dalje poslovanje.

- Od Vlade i dalje očekujemo da donese mjere za održavanje poslovanja, jer i kada se otvorimo nećemo imati s čime raditi, kao što nemamo ni sada. Prošle godine smo radili ukupno oko šest mjeseci i to s malim prometima, a šest ništa i bez takvih vladinih mjera teško će se spasiti poslovanje - poručila je Troskot.

'Ne znam je li kava za van komedija ili tuga'

Predsjednik Udruge ugostitelja Kvarnera i Istre te sekcije pri Udruzi Glas poduzetnika Vedran Jakominić te predsjednik Udruženja ugostitelja Zagreba (koji je i dio HOK-ovog Ceha ugostitelja) Franz Letica u prvim su komentarima najave kave za van kritični i sarkastični - 'oduševljeni smo, ugostitelji su na braniku domovine'.

- Oduševljeni smo da smo toliko važni da smo ostali sami na braniku domovine i da ju spasimo od ugroze. Sretan sam da možemo naše tvrtke i ekstra profite položiti na oltar domovine. Kao i do sada ne očekujemo niti bi prihvatili bilo kakvu pomoć. Želimo ući u povijesne knjige - kazao je Hini Jakominić, koji je i sam ugostitelj iz Rijeke, uz napomenu da je to i njegova službena izjava pa ma kako kome ozbiljno, neozbiljno, sarkastično ili već kako zvučala.

Letica je zagrebački ugostitelj i, osim 'oduševljenja tom mjerom', komentira da ne zna je li kava za van "komedija ili tuga".

Poručuje i da im to neće puno pomoći.

- Ugostiteljima kojima je sada ili već dugo prihod nula, kava za van neće financijski pomoći, iako vjerujem da će mnogi s time krenuti da bar nešto rade - kazao je Letica.

Poduzetnicima ostaju potpore za veljaču

- Poduzetnicima obuhvaćenima popuštanjem epidemioloških mjera od 15. veljače bit će osigurane potpore za očuvanje radnih mjesta i naknadu fiksnih troškova tijekom cijele veljače, bez obzira na to što će im relaksacija omogućiti određene prihode - poručio je ministar rada Josip Aladrović.

- Ovo je podrška i poruka ugostiteljima da, bez obzira na to što će im se relaksacijom mjera omogućiti određena zarada i prihodi, vlada i dalje želi biti uz njih te im osigurati i mjere za naknadu fiksnih troškova za cijeli mjesec i mjere za očuvanje radnih mjesta za cijeli mjesec - istaknuo je Aladrović.

Nove epidemiološke mjere će vrijediti do 1. ožujka, do kada su na snazi i gospodarske mjere. Tako će cijeli novi paket, kako epidemioloških tako i gospodarskih mjera, za ožujak biti predstavljen krajem veljače, najavio je Aladrović.