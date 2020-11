Od ponoći na snazi nove mjere

Ograničava se rad ugostiteljskih objekata, smanjuje broj ljudi koji mogu biti prisutni na određenim događanjima, zatvaraju se casina i noćni klubovi, alkohol se ne prodaje nakon 22 sata...

<p>Nacionalni stožer civilne zaštite donio je u petak nove mjere protiv koronavirusa, nakon što dosadašnje nisu smanjile broj zaraženih, a primjenjivat će se od subote u ponoć do 15. prosinca, najavio je prije nekoliko dana voditelj Nacionalnog stožera i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.</p><p><strong>U nastavku pročitajte koje sve mjere stupaju na snagu od ponoći:</strong></p><h2>Protuepidemijske mjere ne odnose se na:</h2><p>Na okupljanjima i obredima broj prisutnih osoba se ograničava s obzirom na veličinu prostora, na način da za svaku prisutnu osobu mora biti osigurano najmanje 4 m2 neto površine, uz strogo pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i obvezu da na ulazu o objekt u kojem se okupljanje ili obred održava bude jasno istaknuta obavijest o najvećem mogućem broju osoba koje istovremeno mogu biti prisutne u objektu.</p><p>Organizatori okupljanja obvezni su osigurati da se prostori u kojima se okupljanja održavaju redovito provjetravaju, da na okupljanju ili obredu ne bude prisutno više osoba od dopuštenog broja i da se svi prisutni pridržavaju svih propisanih epidemioloških mjera i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.</p><p>Epidemiološka mjera iz točke III. iznimno se ne primjenjuje na okupljanja koja se organiziraju radi obilježavanja blagdana i neradnih dana sukladno Zakonu o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj. </p><h2>Odluka o skraćenju radnog vremena za ugostiteljske objekte</h2><p>Posebna odluka donesena je za rad ugostiteljskih objekata, koji od sada mogu raditi najduže do 22 sata, osim noćnih klubova i barova, kojima se zabranjuje rad, te ugostiteljskih objekata u Varaždinskoj županiji, koji također ne smiju raditi.</p><p>Ugostiteljski objekti kojima nije odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske obustavljen rad mogu raditi od 6:00 do 22:00.</p><p>Navedeno radno vrijeme odnosi se i na pružatelje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i obiteljska poljoprivredna gospodarstva, osim za usluge smještaja.</p><p>Navedeno radno vrijeme ne odnosi se na ugostiteljske objekte iz skupina "Hoteli", "Kampovi" i "Ostali ugostiteljski objekti za smještaj", osim za ugostiteljske objekte drugih skupina koji rade u njihovom sastavu.</p><p>Na prijedlog županijskog stožera civilne zaštite, radno vrijeme ugostiteljskih objekata i drugih pružatelja ugostiteljskih usluga može se za područje pojedine jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dodatno ograničiti.</p><p>Kontrolu provedbe ove Odluke provodit će inspektori Ravnateljstva civilne zaštite, inspektori Državnog inspektorata, policijski službenici i pripadnici civilne zaštite.</p><h2>Poslodavci su obvezni:</h2>