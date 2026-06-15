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DOBRA VIJEST ZA VOZAČE

Od ponoći niže cijene goriva!

Piše Ivan Jukić,
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Od ponoći niže cijene goriva!
Foto: Srecko Niketic/Pixsell

Od ponoći na snagu stupaju nove cijene goriva koje će razveseliti vozače, budući da će sve vrste goriva biti jeftinije nego u proteklom razdoblju

Najviše će pojeftiniti ukapljeni naftni plin (UNP), dok će cijene benzina i dizela također biti nešto niže. Prema novom obračunu, cijena benzinskog goriva iznosit će 1,57 eura po litri, što je četiri centa manje nego dosad. Dizelsko gorivo pojeftinjuje za dva centa te će se prodavati po cijeni od 1,59 eura po litri. Nižu cijenu imat će i plavi dizel, koji će od ponoći stajati 1,06 eura po litri, odnosno tri centa manje.

Pojeftinjuje i UNP. Cijena UNP-a za spremnike iznosit će 1,29 eura po kilogramu, dok će UNP za boce stajati 1,87 eura po kilogramu. U oba slučaja riječ je o pojeftinjenju od šest centi.

Foto: 24sata

Nove cijene goriva od ponoći:

  • Benzin: 1,57 €/l (-0,04 €/l)
  • Dizel: 1,59 €/l (-0,02 €/l)
  • Plavi dizel: 1,06 €/l (-0,03 €/l)
  • UNP za spremnike: 1,29 €/kg (-0,06 €/kg)
  • UNP za boce: 1,87 €/kg (-0,06 €/kg)

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