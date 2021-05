Od ponoći u Hrvatskoj na snagu stupaju nove epidemiološke mjere. Slijedi nam napokon dugoočekivano popuštanje mjera koje je na jučerašnjoj sjednici najavio Nacionalni stožer. Ove nove mjere na snazi ostaju sve do sredine lipnja.

Pekarnice će tako od sutra moći radit do 23 sata umjesto do 22 sata. Zabrana prodaje alkoholnih pića vrijedit će od 23 sata do 6 sati.

Na okupljanjima može biti do 100 ljudi, a prestaju vrijediti ograničenja za pogrebe iako će se sućut morati i dalje davati bez kontakta.

Jedna od novih mjera izazvala je negodovanje među ugostiteljima jer se po novome dopušta rad restoranima i slastičarnama i u zatvorenom dijelu objekta dok kafići još uvijek smiju posluživati goste samo na terasama.

Na svadbama od sutra može biti do 120 uzvanika i smiju trajati dulje od 23 sata, a na organizatorima je da vode brigu o tome jesu li svi gosti cijepljeni, testirani ili su pak preboljeli koronu. To se odnosi i na osoblje, bend i pjevače te sve ostale ljude koji sudjeluju u svečanosti.

Radno vrijeme casina i automat klubova smije biti do 23 sata. Ukida se i obustava rada plesnih škola, dječjih igraonica i radionica.

Na snazi ostaje mjera zabrane treninga u školskim dvoranama dok će u ostalima biti dozvoljeni. Dopušteni su i sajmovi na otvorenom, ali uz obavezno nošenje zaštitnih maski.

Za vjerske obrede ne računa se ograničenje po broju ljudi već je potrebno osigurati da po jednoj osobi ima 4 metra kvadratna prostora.

Ukida se ograničenje maksimalne popunjenosti javnog prijevoza od 40 posto uz i dalje obavezno nošenje maske.

Što se tiče prelaska granice, djeca mlađa od 12 godina ne moraju imati negativan test ili ići u samoizolaciju ako putuju s roditeljima koji su ili cijepljeni, testirani ili su preboljeli koronu.