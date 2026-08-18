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LOŠA VIJEST ZA VOZAČE

Od ponoći poskupjelo gorivo!

Piše Ivan Jukić,
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Od ponoći poskupjelo gorivo!
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Ilustracija | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
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U ponedjeljak je održana sjednica Vlade Republike Hrvatske na kojoj su donesene uredbe kojima Vlada nastavlja regulirati cijene goriva

Vlada RH donijela je uredbe kojima nastavlja regulirati cijene goriva. Visine premija u odnosu na prethodno sedmodnevno razdoblje, kako navodi, snižene su za 0,01 euro po litri dizelskog goriva te za 0,02 eura po litri plavog dizela. Visine trošarina zadržane su na istoj razini te je tako, kažu iz Vlade, nastavljena primjena mjere sniženja visine trošarine, čime je u odnosu na pretkrizno razdoblje visina trošarine na bezolovni motorni benzin ukupno snižena za 9 centi po litri, a na dizelsko gorivo za 7 centi po litri. Nove cijene bit će na snazi od sutra te vrijediti sedam dana.

Nove cijene od ponoći iznose 1,63 EUR/l za benzinsko gorivo (povećanje 0,07 EUR/l), 1,80 EUR/l za dizelsko gorivo (povećanje 0,09 EUR/l), 1,27 EUR/l za plavi dizel (povećanje 0,09 EUR/l), 1,24 EUR/kg UNP za spremnike (povećanje 0,04 EUR/kg) te 1,81 EUR/kg za UNP za boce (povećanje 0,03 EUR/kg).

Foto: Vlada RH

Da nema mjera Vlade te da se maloprodajne cijene u potpunosti slobodno formiraju na nivou premija energetskih subjekata i trošarina prije prvih Uredbi, iznosile bi 1,78 EUR/l za benzinsko gorivo, 2,01 EUR/l za dizelsko gorivo, 1,36 EUR/l za plavi dizel, 1,35 EUR/kg za UNP za spremnike i 2,05 EUR/kg za UNP za boce.

Foto: Vlada RH

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Komentari 3
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