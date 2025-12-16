Od raka prostate dnevno umiru dva muškarca: Otkriveno što je pokazao pilot projekt u RH...

Važnost zajedničkog djelovanja u jačanju onkološke skrbi od primarne i sekundarne prevencije do specijalističke skrbi, naglašena je povodom svečanog obilježavanja deset godina djelovanja Hrvatskog društva bolesnika s rakom prostate, jedine udruge u Hrvatskoj koja okuplja, educira i pruža podršku oboljelima od raka prostate.

Svake godine u Hrvatskoj oko 2.800 muškaraca suočava se s dijagnozom raka prostate, a svakog dana više od dvojice njih izgubi bitku s ovom bolešću, istaknuo je u uvodnom obraćanju akademik Željko Kaštelan, predstojnik Klinike za urologiju KBC-a Zagreb.

- Danas u Hrvatskoj više od 20 tisuća muškaraca boluje od raka prostate. Ponosan sam što smo zadnjih godina na KBC-u Zagreb napravili veliki iskorak u liječenju, osnivanjem Centra za prostatu, uspostavom multidisciplinarnog tima i značajnim unapređenjem skrbi za pacijente - zaključio je.

Najvažniji rizični čimbenik za razvoj raka prostate je dob - gotovo isključivo se javlja kod muškaraca starijih od 40 godina, s povećanim rizikom od 50. godine nadalje. Također, muškarci s obiteljskom poviješću raka prostate imaju i do dva puta veći rizik od obolijevanja. Prošle je godine Hrvatska, među prvima u Europi, pokrenula pilot program za probir i rano otkrivanje raka prostate usmjeren na muškarce u dobi od 55 do 69 godina koji nisu ranije bolovali od raka prostate i nisu radili PSA test u posljednjih godinu dana. Program će do kraja ove godine obuhvatiti 10.000 muškaraca, a kod 0,5 posto dosad pregledanih je u konačnici i potvrđen rak prostate.

Kao krunu desetljetnih aktivnosti u borbi protiv raka prostate, na svečanosti je najavljeno i pokretanje Nacionalnog programa probira za rano otkrivanje raka prostate.

- Sljedeće godine Hrvatska kreće s Nacionalnim programom probira za rak prostate. Pilot program uspostavljen je s KBC Zagreb i KBC Sestre milosrdnice, s domovima zdravlja Grada Zagreba i liječnicima obiteljske medicine. To je sinergija svih uključenih, a udruge poput HDBRP tu su jako važne, jer djeluju kao izravan kontakt s pacijentom i kao kanal komunikacije prema pacijentima i njihovim obiteljima - poručila je doc. dr. sc. Marija Bubaš, prim. dr. med. spec., državna tajnica Ministarstva zdravstva.

Foto: hrvatsko društvo bolesnika s rakom prostate

Rezultati pilot projekta

Izv. prof. dr. sc. Krunoslav Capak, ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo dodao je kako incidencija oboljenja od raka prostate raste u cijelom svijetu, pa tako u Hrvatskoj.

- No imamo i trend pada mortaliteta - dijagnostika i terapije su sve bolje, pa tako i petogodišnje preživljenje, koje je danas 93 %, dakle puno više nego prije 15 godina - pojasnio je Capak te najavio kako Hrvatska pokreće jedinstven program probira.

- U ovogodišnjem pilot projektu za rak prostate smo ostvarili ciljeve i definirali slabe točke, te znamo što treba pripremiti za uspješan nacionalni program, od administracije, preko dijagnostike i podjele uloga u svakom koraku probira - kazao je.

Hrvatsko društvo bolesnika s rakom prostate u proteklih se deset godina razvilo u snažan glas pacijenata i pokretač promjena u sustavu onkološke skrbi. Iz godine u godinu provodimo niz javnozdravstvenih kampanja i edukativnih okruglih stolova, u suradnji s liječnicima i drugim dionicima zdravstvenog sustava, kako bismo podigli svijest o pravovremenom otkrivanju bolesti i potaknuli muškarce na preventivne preglede. S velikim zadovoljstvom pozdravljamo pokretanje Nacionalnog programa probira iduće godine, jer upravo rano otkrivanje omogućava učinkovitije liječenje i značajno poboljšava kvalitetu života - poručio je Velimir Korak, predsjednik HDBRP.

KBC Zagreb više od pola stoljeća predvodi borbu protiv raka prostate, naglasila je prof. dr. sc. Marija Gamulin, specijalistica radioterapije i onkologije iz KBC-a Zagreb, potvrdivši kako je razlika u pristupu liječenju i rezultatima u odnosu na ranije razdoblje - značajna.

- Veliku ulogu imaju nove metode dijagnostike te sveobuhvatno gensko profiliranje jer izravno poboljšavaju liječenje i preživljenje. Ono što nedostaje u hrvatskom zdravstvenom sustavu jest radioligandna terapija, nova niša terapije koja ima odgovor od 30 %. Danas se ti pacijenti liječe izvan Hrvatske, za što nema potrebe, jer smo mi spremni za uvođenje - istaknula je prof. dr. sc. Gamulin.

Obiteljska liječnica Vjekoslava Amer Šakić istaknula je kako su upravo liječnici primarne zdravstvene zaštite ti koji prvi dolaze do pacijenata.

- Jedini smo u sustavu u mogućnosti pronalaziti pacijente koji su pogodni za programe ranog otkrivanja. Možemo ih slati na PSA test i imamo jasne i jednostavne upute. Pacijenti se puno bolje odazivaju ako informaciju dobiju od svog obiteljskog liječnika - kazala je.

S njom se složila i prof. dr. Milica Katić iz Društva nastavnika obiteljske medicine.

- Liječnici obiteljske medicine skrbe za 91 posto populacije. Kao što nam je udruga 'Sve za nju' pomogla u komunikaciji sa ženama i skidanju straha od raka dojke, nadam se da će ova udruga pomoći muškarcima koji su često zatvoreniji da se oslobode srama i straha od pregleda i razgovora o temi koja je još uvijek tabu - zaključila je.