Simptoma za rak prostate nema: 'Vadite PSA, ali prije ne smijete raditi jednu stvar...'

Rak prostate treći je najčešći karcinom kod muškaraca, no stručnjaci poručuju da sve više pacijenata otkriva bolest u ranom stadiju, kad je ona izlječiva. Urolog dr. sc. Luka Penezić, dr. med., FEBU, iz KBC-a Zagreb u razgovoru za 24sata istaknuo je da podaci pokazuju pozitivan trend sličan onome u razvijenim zapadnim zemljama, a za 24sata otkrio je na što posebno treba paziti prilikom vađenja PSA markera koji može otkriti je li riječ o ovoj vrsti karcinoma.

- Većina pacijenata koji imaju karcinom prostate su u ranom stadiju. Prema našim podacima, od 5 do 10 posto je pacijenata s metastatskom bolešću - kaže nam dr. Penezić.

Upravo rana dijagnoza ključna je, navodi, za uspjeh terapije.

Zagreb: Urolog dr. Luka Penezić | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

- Bolest je u ranom stadiju bolesti izlječiva ili operacijom ili radioterapijom. Ako gledamo dugoročne rezultate svih modaliteta liječenja, kad je bolest lokalizirana, više od 90 posto pacijenata ima šansu za izlječenje. Zato treba redovito vaditi PSA od 45. godine za one kojima su članovi obitelji bolovali od tog karcinoma, dok ostali od 55. godine nadalje. PSA se fiziološki nalazi u ejakulatu. Ako je pacijent imao seksualni odnos večer prije, ne bi trebao vaditi krv za PSA ujutro jer će vrijednost privremeno porasti. Zato je važno da se prije testiranja ne ulazi u intimne odnose - navodi dr. Penezić.

Trend mortaliteta pada

Prema riječima dr. Penezića, zadnjih 15 do 20 godina u Hrvatskoj bilježi se trend rasta broja novootkrivenih slučajeva, dok smrtnost od raka prostate pada.

- Unazad 10-ak godina trend pada mortaliteta u našoj populaciji je jasan. Pacijenti se otkrivaju u ranijem stadiju, a paleta uspješnih terapija od operacije, hormonske terapije, naprednih metoda zračenja do onkoloških lijekova iz godine u godinu raste. Čak i kod metastatske bolesti danas se postižu odlični rezultati. Produljuje se život, a unazad 20 godina to je bilo nezamislivo - navodi dr. Penezić.

Ističe kako primjećuje generacijsku promjenu, dodajući kako su mladi muškarci bolje informirani i više brinu o zdravlju.

Na pitanje postoji li prevencija kaže da prave prevencije nema.

- Zdravi stil života, tjelovježba i zdrave seksualne navike su korisne, ali ne jamče prevenciju - zaključuje dr. Penezić.

Goran Bošković je rak prostate otkrio 2015. godine, sasvim slučajno, preventivnim mjerenjem PSA nakon što je napunio 50.

- Simptoma u principu nema. Nitko ne smije očekivati simptome jer ih nema. Ja sam počeo mjeriti PSA čim sam navršio 50. Povremeno je rastao i kad sam došao do sumnjivog broja, napravljena je biopsija. Utvrđeno je da je u 7 od 12 uzoraka prisutan karcinom - prisjeća se Bošković.

U razgovoru za 24sata otkriva kako je nakon dijagnoze uslijedila operacija, radikalna prostatektomija, odnosno vađenje cijele prostate.

- Nije bilo kemoterapije ni zračenja, samo redovite kontrole PSA. To je bilo to. Nisam imao problema s mokrenjem ni s inkontinencijom, što je česti problem. Nisam trebao nikakvu dodatnu terapiju - kaže Bošković.

Naglašava ono što danas ponavljaju svi stručnjaci - rana dijagnoza spašava život.

- Bitno je da se ljudima skrene pozornost. Preventivne kontrole poput vađenja PSA markera su ključne. Ako se to redovno napravi, velika je šansa da se čovjek 100 posto izliječi ili da si značajno produlji život - naglašava Bošković.

'Pacijenti kad dobiju dijagnozu su u šoku i strahu'

Dodaje kako je pogrešno čekati simptome.

- Simptoma nema sve dok bolest ne metastazira. Kad se pojavi bol u kostima, krv u mokraći i slični znakovi, to znači da su metastaze već tu. A tad je kasno za primarno liječenje prostate - kaže Bošković.

Kao član upravnog odbora Hrvatskog društva bolesnika s rakom prostate, često je u kontaktu s drugima oboljelima i kaže da je veliki problem pristup liječenju.

- Pacijenti kad dobiju dijagnozu su u šoku i strahu. Često si postave dijagnozu smrti i slušaju doktora kao boga. Operacija nije jedino rješenje. Liječenje nije za sve isto. Pacijenti i liječnici trebali bi zajedno doći do najboljeg rješenja - dodaje Bošković.

Upozorava da današnji mortalitet još odražava godine u kojima se nije testiralo.

- Godišnje se u Hrvatskoj karcinom otkrije kod oko 2800 muškaraca, a umre ih oko 700. To je posljedica prošlosti. Prije deset godina ljudi se nisu testirali. Umirali su jer PSA nikad nisu napravili - navodi Bošković.

Danas se, kaže, situacija popravlja jer je prevencija u zadnjih pet godina značajno porasla, no zabrinjavajuće je kako većina muškaraca i dalje nije čula za PSA. Kontrola je jednostavna i može vam spasiti život, poručuje i poziva sve da dođu u subotu u 10 sati na Trg bana Jelačića u Zagrebu na javnozdravstvenu akciju. Svi zainteresirani moći će se posavjetovati s vodećim stručnjacima za liječenje raka prostate.