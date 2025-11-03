Obavijesti

POLICIJA GA UHITILA

Od rutinske kontrole do zapljene u Zagrebu: Muškarcu pronašli 410 grama kokaina

Piše Marta Divjak,
Foto: PU zagrebačka

Istragom je utvrđeno da je 31-godišnjak, suprotno zakonu, nabavljao veće količine kokaina, koje je potom skrivao, vagao i prepakiravao u svom domu, s namjerom daljnje preprodaje

Muškarac je tijekom provjere identiteta u jednom ugostiteljskom objektu u Novom Zagrebu, policiji dragovoljno predao paketić s ukupno 118,25 grama kokaina. Već idućeg dana, u nedjelju, policija je obavila pretragu kuće i drugih prostora koje osumnjičeni koristi na području Velike Gorice. Tamo su pronašli dodatnih 291,80 grama kokaina i digitalnu vagu.

Foto: PU zagrebačka

Istragom je utvrđeno da je 31-godišnjak, suprotno zakonu, nabavljao veće količine kokaina, koje je potom skrivao, vagao i prepakiravao u svom domu, s namjerom daljnje preprodaje na crnom tržištu.

KRIM ISTRAŽIVANJE Dvoje Puljana su uhitili zbog veće količine amfetamina, marihuane i ecstasyja
Dvoje Puljana su uhitili zbog veće količine amfetamina, marihuane i ecstasyja

Po završetku kriminalističkog istraživanja, policija je protiv njega podnijela kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu, a osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku.

