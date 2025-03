Od samoubojstva do ubojstva s namjerom: Što su govorili u policiji o smrti Mihaele Berak

Bolni jecaji obitelji ubijene Mihaele Berak odzvanjali su u četvrtak sudnicom u Osijeku. Bivši policajac Marko Smažil osuđen je na 18 godina zatvora zbog njezina ubojstva. U sudnicu je ušetao s grčem na licu kad je čuo ridanje Mihaeline majke, na kraju se i sam rasplakao nakon čitanja presude. Nakon čitanja presude roditelji ubijene Mihaele neutješno su plakali. Predsjednik sudskog vijeća Mladen Radičević kazao je da je suspendirani policajac Smažil kriv što je 20. rujna 2023. oko 22 sata u stanu u Cvjetkovoj ulici, u nakani da liši života Mihaelu Berak, iz službenog pištolja HS 9 milimetara ispalio hitac u njezinu glavu i tom prilikom joj nanio prostrijelnu ozljedu glave i vrata s razdorom glavne vratne arterije i vene.

U obrazloženju presude Radičević tvrdi da je kroz dokazni postupak zaključeno kako je optuženik počinio kazneno djelo za koje ga optužnicom tereti Županijsko državno odvjetništvo, što je, dodaje, proizašlo iz personalnih i materijalnih dokaza, odnosno iskaza svjedoka i provedenih vještačenja.

- Svjedoci su navodili kako im se žrtva u više navrata preko društvenih mreža i SMS poruka žalila da se Smažil prema njoj ponaša posesivno i manipulativno i da je želi kontrolirati. Prvo se branio da se žrtva sama upucala, također je mijenjao položaje stvari nakon događaja u stanu, zamijenjeni su spremnici - rekao je Radičević. Dodao je da je vještačenjem utvrđeno da je bio pod utjecajem alkohola, ali i svjestan učinjenog.

Međutim, do ovog epiloga je došlo nakon muktrpnog procesa. U svemu je kumovala i policija koja je novinare htjela ostaviti u uvjerenju da se radi o samoubojstvu.

Tako je načelnik osječko-baranjske policije Ladislav Bece u početku govorio kako "prema prvim dojavama, ništa nije ukazivalo na kazneno djelo već je bilo govora da se radi o samoubojstvu" te napomenuo da su očevidom otklonili tu verziju i utvrdili da je policajac ustrijelio djevojku.

- Apsolutno nije bilo nikakvog zataškavanja, mogu reći da je bilo malo problema oko komunikacije s javnošću, nakon čega se to pretvorilo u neku priču - uvjeravao je načelnik Bece.

Prve dojave koje Bece spominje, pokazalo se, zapravo su riječi koje im je rekao policajac Smažil. On je nazvao 112 nakon što je 20. rujna 2023. iz službenog pištolja ispalio hitac u osječku studenticu Mihaelu Berak i zadao joj tešku i za život opasnu tjelesnu ozljedu u predjelu glave od koje je preminula. Nije to jedina laž koju je Smažil izrekao, a policajci su mu vjerovali.

Nakon što je dojavio za smrtni slučaj, davao im je različite izjave: da se ona sama ubila dok se on tuširao, potom da je slučajno ispalio metak u nju dok joj je pokazivao ili čistio pištolj. Navodno je i pomicao njezino tijelo i raspored namještaja u prostoriji nakon ubojstva te zvao više ljudi prije nego što je o svemu obavijestio policiju. U konačnici, policija je prihvatila njegov iskaz da je do opaljenja došlo slučajno, nestručnim rukovanjem.

- Ono što smo do sada utvrdili je da su se djevojka i policajac poznavali oko mjesec dana. Tog je dana policajac na našoj porti radio do 18 sati, a tog je dana zadužio novu futrolu. Kada je došao u stan, djevojka je došla k njemu, a on se hvalio novom futrolom, pokazivao je, vadio pištolj, streljivo, vraćao, repetirao i u jednom trenutku, najvjerojatnije zbog lošeg baratanja oružjem, došlo je do opaljenja i streljivo je pogodilo mladu djevojku - pojašnjavao je Bece na sjednici Gradskog vijeća Osijeka.

Nakon kriminalističkog istraživanja policija je osječkom Županijskom državnom odvjetništvu podnijela kaznenu prijavu protiv Smažila zbog teškog kaznenog djela protiv opće sigurnosti, za što je predviđena manja kazna od jedne do osam godina zatvora, nego što je za ubojstvo.

Zbog svega je nekoliko puta osječka građanska inicijativa "Kava za ljudska prava" organizirala mirni prosvjed u Osijeku tijekom istrage protiv Smažila, smatrajući bitnim istaknuti da je policija u ovom slučaju pokušala prikriti ubojstvo, predstaviti ga kao slučajno ubojstvo iz nehaja.

Iako su policijski istražitelji dali vjeru Smažilovu iskazu da se sve dogodilo slučajno, na kraju je DORH ipak izmijenio kvalifikaciju djela i podignuo optužnicu za ubojstvo. Svima je bilo sumnjivo to što je Smažil iznio nekoliko verzija o tome što se dogodilo u stanu u kojem je Mihaela preminula. Navodno je prije poziva policiji pozvao i više drugih brojeva, a među onima koje je okrenuo bio je broj njegova oca, kao i nekoliko njemu nadređenih policajaca.

Njegova priča da je djevojka imala pištolj u ruci počela je padati već na očevidu.

Tijelo djevojke pronađeno je na kauču, a s obzirom na veliku količinu krvi policajcima je bilo jasno da se krv morala nalaziti i na Smažilovoj odjeći. No on je bio čist, ali se u perilici u kupaonici prala njegova službena uniforma. Ustanovljeno je da je skinuo odjeću nakon ubojstva i stavio ju je prati, a tragova Mihaeline krvi bilo je i u kupaonici, kao i na kožnatom opasaču koji je tad nosio. Navodno se i istuširao te dodatno oprao ruke prije nego što je u stan došla ekipa za očevid.

Uzorci sa šaka žrtve i policajca, kao i preliminarni rezultati, brzo su isključili mogućnost da je ona rukovala pištoljem. Tad je Smažil promijenio priču. Tvrdio je da je pištolj slučajno opalio dok ga je čistio. Ni to nije držalo vodu jer nije mogao objasniti zašto je repetirao pištolj i ubacio metak u cijev bez razloga. Oružje je zadužio 9. kolovoza.

Aktivistice za prava žena prozivale u PU osječko-baranjsku zbog mnogih kontradiktornih informacija, kao i šefa PU Ladislava Becea, koji je, kako smo naveli, na sjednici Gradskog vijeća izjavio da je policija nakon istrage zaključila kako se Smažil malo hvalio i pokazivao djevojci futrolu za pištolj. Vadio ga je, vadio je streljivo, vraćao, repetirao i u jednom trenutku, najvjerojatnije zbog lošeg baratanja oružjem, došlo je do opaljenja i streljivo je pogodilo mladu djevojku.

Isticali su da institucija kao što je policija ne smije sebi dopustiti nespretnost u tolikoj mjeri jer time banalizira i relativizira slučaj te šalje poruku kako joj nije stalo do ljudskog života i do sigurnosti građana.