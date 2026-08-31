Od sutra nove cijene goriva

Danas je održana telefonska sjednica Vlade Republike Hrvatske na kojoj su donesene uredbe kojima Vlada nastavlja regulirati cijene goriva.

U odnosu na prethodno sedmodnevno razdoblje, visina premije za dizelsko gorivo povećana je za 0,01 euro po litri, dok su za ostale vrste goriva visine premija zadržane na istoj razini. Također, nastavlja se primjena mjere sniženja trošarina, uz iznimku dizelskog goriva, za koje je visina trošarine povećana za 0,02 eura po litri.

Prema Uredbi o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata najviše maloprodajne cijene se računaju po formuli prema osnovnoj cijeni fosilnog goriva u prethodnom sedmodnevnom razdoblju, s ograničenom premijom od 0,1435 EUR/l za benzinsko gorivo, 0,1145 EUR/l za dizelsko gorivo te 0,0236 EUR/l za plavi dizel, a u iznosu 0,9037 EUR/kg smjesa propan – butan za boce, odnosno 0,4416 EUR/kg za velike spremnike.

Uredba stupa na snagu 2. rujna 2026., a ovakav režim vrijedit će do 7. rujna 2026.

Nove cijene iznosit će:

· 1,67 EUR/l za benzinsko gorivo (povećanje 0,01 EUR/l)

· 1,79 EUR/l za dizelsko gorivo (smanjenje 0,07 EUR/l)

· 1,21 EUR/l za plavi dizel (smanjenje 0,11 EUR/l)

· 1,25 EUR/kg UNP za spremnike (smanjenje 0,02 EUR/l)

· 1,83 EUR/kg za UNP za boce (smanjenje 0,02 EUR/l)

Da nema mjera Vlade te da se maloprodajne cijene u potpunosti slobodno formiraju na nivou premija energetskih subjekata i trošarina prije prvih Uredbi, iste bi iznosile:

· 1,82 EUR/l za benzinsko gorivo

· 1,97 EUR/l za dizelsko gorivo

· 1,30 EUR/l za plavi dizel

· 1,36 EUR/kg za UNP za spremnike

· 2,06 EUR/kg za UNP za boce.