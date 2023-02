'Od sutra poskupljuje voda'

Poskupljenje cijene vode kreće sutra. Hajmo se podsjetiti da je 2007. Zagrebački holding emitirao preko dvije milijarde kuna obveznica tvrdeći da će konačno riješiti vodoopskrbnu mrežu u koju nije ulagano 50 godina, poručio je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević upitan ima li još kostura koji ispadaju iz ormara i dvije godine nakon smrti Milana Bandića.

Tek manje od tri posto tog novca je namjenski potrošeno, podsjetio je.

- Znači taj novac je otišao u pokrivanje tekućih dugova Holdinga, a ne u investicije u vodoopskrbnu mrežu zbog čega nama jednom ili čak dva puta tjedno puca magistralni cjevovod i to je situacija koje nema apsolutno ni u jednom gradu u Hrvatskoj - istaknuo je.

Dio uzroka, dodao je, vjerojatno je i potres, no glavni razlog pucanja cijevi, naglasio je, što se nije ulagalo na vrijeme.

- Poskupljenje vode smo odgodili maksimalno što smo mogli, no da bismo povukli novac iz EU fondova, 1,8 milijardi kuna, moramo to subvencionirati s 30 posto. 15 posto vlastitih prihoda VIO-a je nužno kako bi došli do tih 30 posto, odnosno 500 milijuna kuna subvencije u sljedećih pet godina. Time će se i proširiti mreža do građana koji u 21. stoljeću još nemaju vodu i kanalizaciju u glavnom gradu. Ako to možemo nazvati tzv. kosturom u ormaru, da, mi posljedice i danas osjećamo i osjećat ćemo ih jako dugo - poručio je.

Podsjetimo, stanovnicima Zagreba od sutra će voda poskupjeti za 15 posto. Prvotno je Tomašević namjeravao poskupljenje od 20 posto, no krajem prošle godine je najavio smanjenje za četvrtinu.

- Smanjit ćemo povećanje cijene vode koliko god to možemo, 20 posto sigurno neće biti, barem četvrtinu će biti manje. To je efekt odgode Vladine Uredbe - rekao je Tomašević 1. prosinca i tako smanjio to poskupljenje na 15 posto.

