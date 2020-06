Od Trogira do Makarske čak 12 umrlih motorista ove godine

Prečesto smo svjedoci smrtnog stradavanja "najboljih" vozača i onih "kojima se to ne može dogoditi". Prometne nesreće sa smrtnim posljedicama najčešće se događaju upravo takvima - kažu iz policije

<p>U zadnjih tjedan dana čak dva motorista smrtno su stradala na cestama Splitsko-dalmatinske županije. Od početka godine bilo ih je 12.</p><p>Na ove nevjerojatne brojke osvrnula se policija. Pokrenuli su akciju "Život je jedan, ne ostavljaj ga na cesti", u sklopu koje će danas od 16 do 20 sati provoditi akcije nadzora prometa te kontrole motocikala i mopeda.</p><p>- Prečesto smo svjedoci smrtnog stradavanja "najboljih" vozača i onih "kojima se to ne može dogoditi". Prometne nesreće sa smrtnim posljedicama najčešće se događaju upravo takvima. Pravila ponašanja u cestovnom prometu ne postoje radi policije, nego radi sigurnosti svih sudionika u prometu - poručuju iz Policijske uprave Splitsko-dalmatinske.</p><p>Od 2017. do danas na motociklu ili mopedu smrtno je stradalo 28 osoba, a teško i lako ozlijeđeni se broje u stotinama.</p><p>- Teško kršenje prometnih propisa nepropisnim brzinama, nepropisnim pretjecanjem, oduzimanjem prednosti prolaska i općenito grubim i neodgovornim ponašanjem, često uzrokuje posljedice i može uništiti vaš život, ali i život vama nepoznate osobe, slučajnog prolaznika. Budite odgovorni jer netko čeka vas, ali netko čega i onu osobu koja vam u tom trenutku dolazi ususret.</p>