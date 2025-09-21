Obavijesti

Od usklika 'Oba su pala' prošle su 34 godine: 'Gaćina je svojim usklikom vratio nadu u slobodu'

Obadva, obadva, oba su pala, poznati je spontani usklik oduševljenja hrvatskog branitelja Filipa Gaćine i Ante Klarića s jedne od najpoznatijih videosnimki za vrijeme Domovinskog rata, koju je snimio Ivica Bilan 21. rujna 1991. godine. Uzvik se urezao u kolektivno sjećanje Hrvata. Hrvatski branitelji Goran Pauk i Neven Livajić srušili su dva zrakoplova tadašnje JNA.

Obadva, obadva, oba su pala, poznati je spontani usklik oduševljenja hrvatskog branitelja Filipa Gaćine i Ante Klarića s jedne od najpoznatijih videosnimki za vrijeme Domovinskog rata, koju je snimio Ivica Bilan 21. rujna 1991. godine. Uzvik se urezao u kolektivno sjećanje Hrvata, a obilježio je trenutak kada su hrvatski branitelji Goran Pauk i Neven Livajić srušili dva zrakoplova tadašnje JNA iznad Šibenika. Bio je to i ostao najpoznatiji detalj krvave i važne bitke za Šibenik, koja je bila prva velika pobjeda i prva prekretnica u Domovinskom ratu, kao jedna od prvih značajnih pobjeda nad tehnički znatno nadmoćnijim neprijateljem. Zbivanja koja su tome prethodila, ali i samog rušenja zrakoplova JNA-a prisjetio je za 24sata branitelj Pauk koji je tada imao 29. godina. Na služenju vojnog roka bio je protuavionac, a nikada nije mislio da će ga dopasti da ratuje i znanje primijeni u praksi u Domovinskom ratu.

