Od uspona pa sve do uhićenja 'kninske kraljice' Josipe Rimac

Kako neslužbeno doznajemo, u akciji je 'palo' više od deset ljudi, a neki od njih ne žive u Hrvatskoj. Uhićeni su zbog sumnje u trgovanje utjecajem te zbog zlouporabe položaja i ovlasti.

Tijek akcije uživo pratite OVDJE.

POGLEDAJTE VIDEO: Uhićenje Josipe Rimac

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Promaklo joj mjesto ravnateljice NP Krka

- Razumijem vaš interes, ali biti kandidat znači samo mogućnost biti odabran. Tu će odluku donijeti struka kad vide sve programe i planove svih kandidata za ravnatelja, kazala je to 2019. godine za 24sata Josipa Rimac, državna tajnica u Ministarstvu uprave, komentirajući nagađanja da će biti nova ravnateljica Nacionalnog parka Krka. Riječ je o izvanserijski atraktivnom radnome mjestu, a nad izborom čelnika ingerenciju ima Vlada, odnosno resorno ministarstvo, pa je bilo pravo iznenađenje kad je na kraju - izgubila. Na tu je poziciju izabrana diplomirana ekonomistica Nella Slavica, također članica HDZ-a.

S 25 postala najmlađa gradonačelnica u državi

Nakon deset godina kninska 'kraljica' Josipa Rimac više nije na čelu Knina otkako je izgubila na lokalnim izborima, a nije joj uspjelo promaknuće u neku ministarsku fotelju pa otad obnaša dužnost državne tajnice u Ministarstvu uprave. S 25 godina postala je najmlađa gradonačelnica u Hrvatskoj, a jednom je rekla kako su joj, kada je osvojila prvi mandat, davali šest mjeseci.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

- Govorili su da neću moći, da ću odustati, da sam žrtveno janje, da ću izgorjeti. A ja sam znala da moram uspjeti. I tako sam s 25 godina postala najmlađa gradonačelnica u Hrvatskoj. Neki su mi davali šest mjeseci, neki i manje, a, eto, ostala sam deset godina, rekla je Josipa Rimac koja se u HDZ učlanila sa samo 16 godina.

Aktivan član HDZ-a i stranačkih tijela je od prvog dana. Iznosila je tako na raznim sjednicama, sastancima i skupovima svoje vizije, ideje i političke stavove. U to vrijeme predsjednik HDZ-a bio je Ivo Sanader. Istodobno, u stranci su postojali i oni koji su ga htjeli svrgnuti. Na čelu im je bio Ivić Pašalić, koji je 2002. godine, nakon neuspjelog pokušaja svrgavanja Sanadera, pokrenuo Hrvatski blok (HB). Pašalić je imao iznimno jak ogranak u Kninu, te je HDZ morao biti originalan kako bi na nadolazećim lokalnim izborima nadmašio ovu novu desnu snagu.

- Pojavila se ideja da kandidat za gradonačelnika bude netko mlad, netko tko može ujediniti sve. Među nekoliko imena, bilo je i moje ime. Nije to bila laka odluka, ni onima u stranci koji su me birali kao kandidatkinju, a ni meni. Ali kad je napokon odlučeno da ću to biti ja, znala sam da preuzimam veliku odgovornost. No ni blizu nisam bila svjesna što preuzimam, rekla je Rimac.

U prvom mandatu sklopila je, kako sama kaže, nemoguću koaliciju - HDZ - HB - HSP - kako bi u gradskom vijeću mogli imati većinu da bi već u drugoj polovici tog mandata, svi bili članovi HDZ-a.

Imala je teško djetinstvo

Josipa se rodila kao peto i posljednje dijete, peta kći u obitelji Čulina. Rođena je u svojoj kući u Lukaru, 15-ak kilometara od Knina. Sa svoje četiri sestre je i dandanas nerazdvojna, a kaže da je prati priča kako nosi očevo ime jer je za njega kao sin.

- Moram priznati da imam najveći utjecaj na njega, ali i on na mene. Uvijek promislim što bi otac rekao na moje odluke, na moje poteze. Nosim i njegov gen da se ništa u životu ne postiže bez muke i truda, ispričala je Rimac, koja je za vrijeme osnovne škole bila odvojena od roditelja, a to ju je naučilo disciplini, radu i redu.

Roditelji su živjeli u Lukaru, a kćerima su u Kninu sagradili kuću kako bi se mogle nesmetano školovati. Kad su starije sestre krenule u srednju školu, u Knin su se doselile i mlađe, uključujući i šestogodišnju Josipu.

- Bila sam odvojena od roditelja, ali to me naučilo disciplini, radu i redu. Iako su mi nedostajali, danas znam da su me tako učinili samostalnijom, ali i povezali sa sestrama, rekla je jednom prilikom za Express. Uz sestre je već s pet godina naučila čitati i pisati. Iščekujući prve školske dane, bila je neopisivo uzbuđena. Razmišljala je kako će u školske klupe sjesti potpuno spremna.

Foto: Ivo Čagalj/PIXSELL

- Ali ubrzo su zavladali šok i razočaranje. Naime, prvog dana škole, dobila sam čestitku za sretan početak, koju nisam znala pročitati. Umjesto latinice, pismo koje se koristilo u Kninu bila je ćirilica. A ja ta slova nisam znala. Isprva nisam htjela ići u školu, ali ostala sam. I svladala ćirilicu, ispričala je.

Ipak, došle su godine kad je više nije trebala. Njezina obitelj Knin je morala napustiti 1990.

- Ne nosim lijepe uspomene iz tog vremena. Zbog rata i progonstva, promijenila sam pet osnovnih škola i dvije srednje. Obitelj je bila razdvojena tri godine. Otac je bio zatočen u zloglasnom kninskom zatvoru.

Tijekom karijere stekla je prijatelje, ali i neprijatelje. Bila je jako bliska bivšem predsjedniku stranke Tomislavu Karamarku, koji joj je u predizbornoj kampanji 2015. godine dao važnu ulogu - bila je direktorica kampanje HDZ-a. Mnogi su joj prognozirali visoku poziciju u izvršnoj vlasti ukoliko HDZ pobijedi, ali nakon koalicije s Mostom te ideje se nisu ostvarile. Neko vrijeme je bila bliska s predsjednicom Kolindom Grabar Kitarović, ali i ta je 'ljubav' pukla.

Zbog nje su se svađali Karamarko i Brkić

Zbog njezinog imenovanja za direktoricu kampanje na Karamarka je pobjesnio Milijan Brkić i u noći kada su čekali izborne rezultate u Gastro Globusu na Zagrebačkom Velesajmu došlo je do njihove velike svađe, a kako kažu oni koji su tamo bili prisutni, Brkić je u jednom trenutku otjerao Josipu Rimac iz prostorije u kojoj su raspravljali o debaklu na izborima.

- Vaso Brkić je Karamarku održao predavanje o svađi s Prgometom. Vikao je na njega, zamjerajući mu što je to dopustio taj raskid pred izbore: Shvaćaš li sad svoje pogreške?! Kako si mogao dopustiti da ti Drago Prgomet ode iz stranke? Kako!? A ona tek... O njoj ćemo još razgovarati!, govorio je Vaso, odmičući rukom Josipu Rimac, koja se i sama htjela uključiti u raspravu.

- Ona je krajnje neiskusna za veću funkciju od one na lokalnoj razini, govori nam o Josipi Rimac jedan HDZ-ovac, pa nastavio ogorčeno: "Kao šefica kampanje napravila je potpuni debakl. Zamjeraju joj dolazak u stranku na velika vrata, više se bavila svojim stajlingom nego kampanjom, očitih rezultata od njezina rada nema".

Foto: Tino Juric/PIXSELL

Kako je nestao Karamarko, tako se i njezina uloga u stranci minorizirala, nije bila u Plenkovićevim planovima, a samo pobjeda u Kninu vratila bi je u orbitu HDZ-a. Međutim, pobijedio ju je nezavisni kandidat, pa je tako propala proslava koje su znale biti velike.

Naime, Josipa Rimac je, kada je dobila zadnje lokalne izbore pobjedu proslavila uz hit Lepe Brene "čik pogodi". 'Izleti' na cajke nisu strani njezinoj ekipi. Na YouTubeu se prije par godina pojavio video na kojem se vide neki članovi HDZ-a šibensko-kninske županije kako slave uz cajke, a među njima je bila i Josipa Rimac.

Sporni stanovi dodijeljeni suprugu

Kao državna tajnica u Ministarstvu uprave, Josipa Rimac više nije bila toliko eksponirana u javnosti, no kako ipak ne bi potpuno iščeznula pobrinule su se njene nekretnine.

Naime, u prvoj polovici svibnja Visoki upravni sud donio je odluku da je Josipa Rimac dokazala kako zbog svojih nekretnina nije prekršila Zakon o sprječavanju sukoba interesa. No, da stvar bude još intrigantnija, upravo je zbog tih nekretnina nepravomoćno osuđena žena za koju se sumnja da je pogodovala obitelji Rimac - Anna Marija Radić, bivša ravnateljica Ministarstva regionalnog razvoja.

Nju, naime, USKOK tereti da je suprugu Josipe Rimac omogućila da nezakonito dođe do stana.

No, krenimo ispočetka. Još 2017. godine vijeće Županijskog suda u Zagrebu proglasilo je Annu Mariju Radić krovom za zlouporabu položaja i ovlasti. Kažnjena je radom za opće dobro, a državi će morati vratiti i 550.000 kuna s kamatama, taman koliko je vrijedio stan koji je dodijelila Danijelu Rimcu, suprugu Josipe Rimac.

USKOK je na početku sumnjičio i samu Josipu Rimac i njenog supruga. Te su optužbe odbačene i na sudu je završila samo Anna Marija Radić.

Ona je pak istražiteljima opisala da je 'dobila preporuku kojom se tražilo da riješi stambeno pitanje obitelji Josipe Rimac'. Uz to je objasnila da je to 'u ono vrijeme bilo uobičajeno'. Naime, Danijel Rimac ima status branitelja pa je imao pravo na stambeno zbrinjavanje.

No, po zakonu mu je pripadao samo onaj u kojem je dotad i živio s obitelji. Bio je to stan od 128 kvadrata, a uz pomoć Anne Marije Radić, Danijel Rimac u istoj je zgradi dobio još dvije etaže. Županijski sud u Zagrebu zaključio je da na to nije imao pravo.

Foto: Hrvoje Jelavić/PIXSELL

Utvrđeno je da je Anna Marija Radić kao tadašnja ravnateljica u ministarstvu, od svojih službenica u kninskom uredu zatražila da naprave ugovor iz kojeg se ne bi vidjelo da će Danijel Rimac dobiti tri različite nekretnine, već - jednu.

Da skratimo, Anna Marija Radić sada čeka presudu, a Josipi Rimac, čini se, neće se dogoditi ništa jer je i na Visokom upravnom sudu RH dokazala da prilikom upisivanja tih nekretnina u imovinsku karticu nije prekršila Zakon o sprječavanju sukoba interesa. Ona, naime, nije prijavila tri stana unutar obiteljske kuće, već samo - obiteljsku kuću.

Zbog neprecizne prijave nekretnina, Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa kaznilo je s četiri tisuće kuna. Ona je zbog te odluke podnijela tužbu koju je prihvatio Visoki upravni sud. Sud je poništio odluku Povjerenstva pa će ono morati pokriti sudske troškove u iznosu od pet tisuća kuna.

'Ne izlazi van bez pet tisuća eura na sebi'

Nacional je 2015. godine pisao da im je više izvora ispričalo da Josipa Rimac, tada direktorica izborne kampanje HDZ-a, posjeduje skupocjenu kolekciju ženskih torbi, nakita i odjeće čija vrijednost, po svemu sudeći, u najmanju ruku premašuje iznos od dvadeset tisuća eura, a jedan je izvor rekao da iz stana ne izlazi bez 'pet tisuća eura na sebi'.

Prvi je o tome pisao 24sata u listopadu 2015. godine kada je Josipa Rimac na donatorskoj večeri HDZ-a u zagrebačkom restoranu Gastro Globus nosila torbicu vrijednu 2600 eura.

- To je gotovo dvostruko od plaće koju je Rimac imala kao gradonačelnica Knina. Do rujna je kao kao šefica Knina primala 11.300 kuna na mjesec, a nakon prelaska u Sabor plaća joj iznosi oko 15.000 kuna., pisali smo 2015.

Nakon što smo je SMS-om zamolili da nam pojasni gdje je, kad i za koliko kupila skupocjenu torbu samo nam je kratko uzvratila: “Ne razumjem se u to.”

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Iz odjevnih kombinacija Josipe Rimac zapravo je teško izdvojiti neku koja nema dizajnerski potpis, piše dalje Nacional. Zaštitni znak tako joj je jedno vrijeme bio crni baloner marke Burberry, čija se službena maloprodajna cijena kreće oko 1895 dolara, odnosno, 1500 eura, a prepoznatljiv je po karakterističnom uzorku podstave ispod kragne, ali i po gumbima na kojima je decentno otisnut logo Burberryja. Uz taj baloner Josipa Rimac voli „pasirati” torbicu marke Yves Saint Laurent koja stoji oko 1300 eura, neznatno ispod iznosa jedne mjesečne plaće koju je Rimac zarađivala kao gradonačelnica Knina. Za neke kaputiće i sakoe koje nosi gradonačelnica Knina, može se tvrditi da su izrađeni u tipičnom Chanel stilu, a voli nositi i fine bluze i košulje najboljih robnih marki ili pak elegantne haljine. Kad je o hrvatskim dizajnerima riječ, često je se može vidjeti u haljinama Aleksandre Dojčinović koje stoje od 2000 kuna na više, s remenom koji stoji dodatnih 800 kuna. Ako govorimo o modnim dodacima, Josipu Rimac gotovo je nemoguće vidjeti bez skupocjenih dizajnerskih sunčanih ili dioptrijskih naočala marki Dolce&Gabbana, Ray Ban, Lacoste i drugih, čija se cijena kreće od minimalno 2000 kuna na više. Uz sve to, na nogama Josipe Rimac uvijek su najfinije cipele, sandale ili balerinke s potpisom. Josipa Rimac uz sve to obavezno kombinira satove i nakit, a rijetko kad nosi bižuteriju. Sudeći prema dostupnim fotografijama, u svojoj kolekciji, primjerice, posjeduje i sat marke Cartier, ali i tradicionalni dubrovački nakit te nakit izrađen od oniksa, plavog safira, sedefa, bisera i zlata, zaključuje Nacional.