Evo koliko bi trebalo pojeftiniti gorivo od sljedećeg tjedna

Premijer Andrej Plenković najavio je jutros snižavanje cijena goriva od sljedećeg tjedna.

- Smanjit će se i cijena eurosupera i eurodizela idući ponedjeljak kada će Vlada donositi odluku - rekao je Plenković.

A Dnevnik Nove TV objavio je kako bi benzin mogao pojeftiniti za dva centa na 1,62 eura po litri, dok bi cijena eurodizela trebala biti niža za tri centa i iznositi 1,63 eura.

Plavi dizel trebao bi se prodavati po cijeni od 1,11 eura za litru.