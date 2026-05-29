Premijer Andrej Plenković u petak je najavio kako će cijene goriva pasti
DOBRA VIJEST ZA VOZAČE
Evo koliko bi trebalo pojeftiniti gorivo od sljedećeg tjedna
Premijer Andrej Plenković najavio je jutros snižavanje cijena goriva od sljedećeg tjedna.
- Smanjit će se i cijena eurosupera i eurodizela idući ponedjeljak kada će Vlada donositi odluku - rekao je Plenković.
A Dnevnik Nove TV objavio je kako bi benzin mogao pojeftiniti za dva centa na 1,62 eura po litri, dok bi cijena eurodizela trebala biti niža za tri centa i iznositi 1,63 eura.
Plavi dizel trebao bi se prodavati po cijeni od 1,11 eura za litru.
