Od utorka nove cijene goriva!

Vozače od idućeg utorka očekuje osjetno pojeftinjenje goriva. Kako piše Dajana Šošić za RTL Danas, nove cijene goriva trebale bi vrijediti od utorka, nakon što ih Vlada službeno odredi na telefonskoj sjednici.

Prema tim informacijama, litra Eurosuper koštat će 1,50 eura, što je sedam centi manje nego dosad. Eurodizel će pojeftiniti za 13 centi te će nova cijena iznositi 1,46 eura po litri. Najveće pojeftinjenje odnosi se na plavi dizel, koji će stajati 0,92 eura po litri, odnosno 14 centi manje nego dosad.

Nove cijene trebale bi stupiti na snagu u utorak, nakon što ih Vlada potvrdi na telefonskoj sjednici.