Eurosuper trebao bi poskupiti za 4 centa po litri, a Eurodizel za 8 centi
OPET POSKUPLJENJE
Od utorka ponovno nove cijene goriva. Evo koliko će porasti...
Čitanje članka: < 1 min
Od utorka se ponovno očekuje poskupljenje goriva.
Kako doznaje Dnevnik Nove TV, prema trenutačnom modelu izračuna, Eurosuper trebao bi poskupiti za četiri centa po litri, što znači da bi stajao 1,58 eura.
U slučaju Eurodizela očekuje se poskupljenje od 8 centi te bi nova cijena litre iznosila 1,62 eura.
Najviše bi mogla rasti cijena plavog dizela, za čak 9 centi. Litra bi stajala 1,05 eura.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku