Obavijesti

News

Komentari 1
OPET POSKUPLJENJE

Od utorka ponovno nove cijene goriva. Evo koliko će porasti...

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Od utorka ponovno nove cijene goriva. Evo koliko će porasti...
Foto: Srecko Niketic/Pixsell
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Eurosuper trebao bi poskupiti za 4 centa po litri, a Eurodizel za 8 centi

Od utorka se ponovno očekuje poskupljenje goriva. 

Kako doznaje Dnevnik Nove TV, prema trenutačnom modelu izračuna, Eurosuper trebao bi poskupiti za četiri centa po litri, što znači da bi stajao 1,58 eura.

U slučaju Eurodizela očekuje se poskupljenje od 8 centi te bi nova cijena litre iznosila 1,62 eura.

Najviše bi mogla rasti cijena plavog dizela, za čak 9 centi. Litra bi stajala 1,05 eura.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Vatra progutala 10 automobila u Sesvetama! Zahvaćen i brod
KAOS

Vatra progutala 10 automobila u Sesvetama! Zahvaćen i brod

FOTO ILUSTRACIJA Građani su dojavili da u Travanjskoj ulici gore vozila u autoservisu
Hajdaš Dončić: Znate što su mi rekli? Da se Jandroković planira na rušenje Andreja Plenkovića!
'TAKO SAM ČUO'

Hajdaš Dončić: Znate što su mi rekli? Da se Jandroković planira na rušenje Andreja Plenkovića!

Milanović se neće kandidirati, to pričam već godinu i pol dana. Čak i većina koja površno prati politiku zna da smo si Milanović i ja vrlo dobri, rekao je prvi čovjek SDP-a
PRVI RED U MORU 'Čudo jedno kako se nasadio. Svi su samo o tome pričali. Ne mo'š tu ništa'
NEZGODA NA RABU

PRVI RED U MORU 'Čudo jedno kako se nasadio. Svi su samo o tome pričali. Ne mo'š tu ništa'

U Barbatu na Rabu, kupači su imali što vidjeti kada je u subotu ujutro automobil zagrebačkih registracija kliznuo u more. Srećom, u tom trenu nikoga nije bilo u moru pa je izbjegnuta tragedija...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026