Od utorka ponovno nove cijene goriva. Evo koliko će porasti...

Od utorka se ponovno očekuje poskupljenje goriva.

Kako doznaje Dnevnik Nove TV, prema trenutačnom modelu izračuna, Eurosuper trebao bi poskupiti za četiri centa po litri, što znači da bi stajao 1,58 eura.

U slučaju Eurodizela očekuje se poskupljenje od 8 centi te bi nova cijena litre iznosila 1,62 eura.

Najviše bi mogla rasti cijena plavog dizela, za čak 9 centi. Litra bi stajala 1,05 eura.