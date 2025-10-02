Od Zaboka do Đurmanca od danas vozi dizel-motorni vlak

Putnicima na relaciji Zabok - Krapina - Đurmanec od četvrtka je na raspolaganju novi dizel-motorni vlak, drugi novi vlak uveden u promet na toj dionici u nekoliko mjeseci koji ima sve karakteristike najmodernijih vlakova koji danas postoje u Europi, izvijestili su iz HŽ Putničkog prijevoza,

Novi vlak putnicima donosi veću udobnost, sigurnost i ekološki prihvatljiviji način putovanja, rekao je predsjednik Uprave HŽ Putničkog prijevoza Željko Ukić.

„U ožujku je pušten u promet novi dizel-električni vlak na ovoj dionici pruge prema Đurmancu i Krapini, a nakon nekoliko mjeseci imamo i drugi, što znači da značajno podižemo kvalitetu usluge na ovom području”, dodao je Ukić.

Naglašava da željeznički prijevoz u Krapinsko-zagorskoj županiji godišnje koristi gotovo 2 milijuna putnika.

Novi vlak na relaciji Zabok - Krapina - Đurmanec ima obilježja najmodernijih u Europi - od audio-vizualnih najava i besplatnog Wi-Fi-ja, do klimatizacije i pristupačnosti za osobe s invaliditetom.

U željeznički sektor ulaže se gotovo 1,5 milijardi eura u projekte diljem Hrvatske

Predsjednik Uprave HŽ Putničkog prijevoza Ukić najavio je nabavu novih vlakova i na drugim linijama do 2028. godine.

Državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Žarko Tušek rekao je da je riječ o investiciji velike vrijednosti koja dodatno podiže standard putovanja u Hrvatskom zagorju.

„Trenutno se u željeznički sektor ulaže gotovo 1,5 milijardi eura kroz projekte diljem Hrvatske, a poseban je naglasak stavljen na kvalitetu usluge i prijevoza putnika”, ističe Tušek.

Elektro-dizelski hibridni vlakovi spajat će Dalmaciju i kontinentalnu Hrvatsku

Dodao je da je ovaj dizelski vlak pretposljednji iz serije od 12 vlakova te da je ugovoreno još 13 novih i šest vlakova koji dolaze sljedeće godine.

„Riječ je o velikim i modernim elektro-dizelskim hibridnim vlakovima koji će spajati Dalmaciju i kontinentalnu Hrvatsku”, pojasnio je Tušek dodajući da su u pripremi novi projekti nabavke vlakova, uključujući i noćne linije koje će prometovati prema više hrvatskih gradova.

Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar poručio je da ulaganja imaju izravan učinak na lokalno stanovništvo.

„Ovo je jedan od najboljih primjera kako bi trebala funkcionirati država. Imamo sjajan investicijski ciklus, domaći proizvod i praćenje najnovijih trendova i tehnologija”, dodao je.