Pozivamo obrtnike, male poduzetnike i brendove da svojim oglasom ili prigodnom porukom podrže posebno izdanje posvećeno herojima Domovinskog rata.
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ODAJTE POČAST HEROJIMA: Budite dio magazina 'Vukovar i Škabrnja - 35 godina'
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U studenome 24sata donose poseban magazin „Vukovar i Škabrnja – 35 godina”, na više od 120 stranica, koji će kroz priče i sadržaje odati počast hrabrosti i žrtvi hrvatskih branitelja te sačuvati uspomenu na žrtve i nestale u Domovinskom ratu.
Magazin izlazi kao samostalno izdanje i bit će dostupan čitateljima diljem Hrvatske.
Budite i vi dio ove priče
Pozivamo obrtnike, male tvrtke i lokalne brendove da nam se pridruže i svojim oglasom ili prigodnom porukom pokažu poštovanje, zahvalnost i ponos.
Javite nam se na mail marketing@24sata.hr do 3. studenoga 2026. i predstavit ćemo Vam mogućnosti oglašavanja u magazinu „Vukovar i Škabrnja – 35 godina”.
Zajedno čuvamo uspomenu. Zajedno odajemo počast herojima.
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