Obavijesti

News

Komentari 0
PRIDRUŽITE SE POSEBNOM IZDANJU

ODAJTE POČAST HEROJIMA: Budite dio magazina 'Vukovar i Škabrnja - 35 godina'

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
ODAJTE POČAST HEROJIMA: Budite dio magazina 'Vukovar i Škabrnja - 35 godina'
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Pozivamo obrtnike, male poduzetnike i brendove da svojim oglasom ili prigodnom porukom podrže posebno izdanje posvećeno herojima Domovinskog rata.

U studenome 24sata donose poseban magazin „Vukovar i Škabrnja – 35 godina”, na više od 120 stranica, koji će kroz priče i sadržaje odati počast hrabrosti i žrtvi hrvatskih branitelja te sačuvati uspomenu na žrtve i nestale u Domovinskom ratu.

Magazin izlazi kao samostalno izdanje i bit će dostupan čitateljima diljem Hrvatske.

Budite i vi dio ove priče

Pozivamo obrtnike, male tvrtke i lokalne brendove da nam se pridruže i svojim oglasom ili prigodnom porukom pokažu poštovanje, zahvalnost i ponos.

Javite nam se na mail marketing@24sata.hr do 3. studenoga 2026. i predstavit ćemo Vam mogućnosti oglašavanja u magazinu „Vukovar i Škabrnja – 35 godina”.

Zajedno čuvamo uspomenu. Zajedno odajemo počast herojima.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Snijeg u Sloveniji, evo kada bi mogao pasti i u Hrvatskoj
TEMPERATURE SVE NIŽE

Snijeg u Sloveniji, evo kada bi mogao pasti i u Hrvatskoj

Hladniji zrak i kiša mogli bi donijeti snijeg najvišim hrvatskim planinskim vrhovima
Može li Plenković i na koji način spasiti Vladu i imati novu većinu bez Penave? Ovo su sve opcije...
KALKULATOR VEĆINE

Može li Plenković i na koji način spasiti Vladu i imati novu većinu bez Penave? Ovo su sve opcije...

U svakom slučaju, računica je složena jer DOMiNO kaže: "Mi u vlast sigurno nećemo, ponuda više nije na stolu". HDZ može podnijeti odlazak polovice DP-ovaca i na to računa, ali odlazak svih bi teško nadomjestio
VIDEO Najjača oluja na svijetu prijeti milijunima. Pušu vjetrovi od 300 km/h, kaos u prometu
SUPERTAJFUN CHAMPI

VIDEO Najjača oluja na svijetu prijeti milijunima. Pušu vjetrovi od 300 km/h, kaos u prometu

Super-tajfun Champi donosi ekstremne vremenske uvjete i opasnost od poplava, a vlasti na Tajvanu i u Japanu poduzimaju hitne mjere kako bi zaštitile stanovništvo i spriječile prometni kaos.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026