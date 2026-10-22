ODAJTE POČAST HEROJIMA: Budite dio magazina 'Vukovar i Škabrnja - 35 godina'

U studenome 24sata donose poseban magazin „Vukovar i Škabrnja – 35 godina”, na više od 120 stranica, koji će kroz priče i sadržaje odati počast hrabrosti i žrtvi hrvatskih branitelja te sačuvati uspomenu na žrtve i nestale u Domovinskom ratu.

Magazin izlazi kao samostalno izdanje i bit će dostupan čitateljima diljem Hrvatske.

Budite i vi dio ove priče

Pozivamo obrtnike, male tvrtke i lokalne brendove da nam se pridruže i svojim oglasom ili prigodnom porukom pokažu poštovanje, zahvalnost i ponos.

Javite nam se na mail marketing@24sata.hr do 3. studenoga 2026. i predstavit ćemo Vam mogućnosti oglašavanja u magazinu „Vukovar i Škabrnja – 35 godina”.

Zajedno čuvamo uspomenu. Zajedno odajemo počast herojima.