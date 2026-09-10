'Odbacujem kao neistinite sve navode kojima se aludira moje sudjelovanje u nezakonitostima'

Bivši splitski gradonačelnik Ivica Puljak zatražio je ispravak članka „Afera u splitskoj Čistoći: Skupe strojeve kupili bez troškovnika? Puljak: Nisam se time bavio“, objavljenog na 24sata.hr 28. kolovoza. Ispravak prenosimo u cijelosti:

1. Prije svega se ukazuje na obmanjujući navod u samom naslovu predmetnog teksta koji je u potpunoj kontradikciji s navodima u samom tekstu. Naime u samom naslovu članka aludira se na nedostatak postojanja troškovnika u postupku javne nabave premda je iz samog članka razvidno da troškovnik nesporno postoji.

2. Nadalje u tekstu se iznosi kako se otkriva dosada nepoznata uloga mene kao gradonačelnika u nabavi biostabilizatora. Ovim putem želim ukazati da je nabava provedena od strane tročlanog Povjerenstva za provođenje navedene javne nabave i da gradonačelnik u takvim postupcima ne sudjeluje. Navod da sam se osobno uključio u pokušaj „spašavanja“ spornog dokumenta, pritom insinuirajući da su moje radnje bile usmjerene na pogodovanje i uklanjanje nedostataka navedenog dokumenta, je u potpunosti neistinit i zlonamjeran jer je iz samih e-mailova koje novinarka posjeduje i spominje razvidno da me stručne službe spominju isključivo u kontekstu informatičke pomoći pojedincima iz gradske uprave koji nisu znali da se različite ekstenzije dokumenta otvaraju s različitim programskim rješenjima, nakon čega ja nisam donosio nikakvu odluku o navedenom troškovniku već ga je pregledalo Povjerenstvo za provođenje navedene nabave i o njemu donijelo odluku. Kao gradonačelnik u niti jednom trenutku nisam se osobno uključio u postupak javne nabave. Također cijeli događaj se odvijao na redovnom sastanku Radne skupine za gospodarenjem otpadom gdje je službenica sama iznijela navedeni tehnički problem iz čega je jasno da nije bilo nikakvih zakulisnih radnji.

3. U daljnjem nastavku teksta navodi se: „Službenica Grada zadužena za javnu nabavu utvrdila je, kako stoji u službenom mailu da je Land Friend umjesto ispunjenog troškovnika priložio prazan dokument. Njezin zaključak bio je nedvosmislen: „Trebali bi ga odbiti jer zapravo nije priložio troškovnik.“ – navedeni navodi odnose se na izjave službenice prije nego što je uvidjela da dokument ima drukčiju ekstenziju, odnosno da je troškovnik priložen, ali u drugom formatu i da ga treba otvoriti s drugim programom. Dakle stručne službe su same utvrdile vlastiti propust i konstatirale da je troškovnik uredno dostavljen i da ga je samo potrebno otvoriti u drugom programu.

4. U odnosu na navode vezane za detalje troškovnika i pregled tehničkih specifikacija, daljnju međusobnu korespondenciju stručnih službi te daljnji tijek postupka javne nabave, ističem da navedeno nije u domeni ovlasti gradonačelnika te gradonačelnik ne mora biti informiran o navedenom. Naime predmetni postupak spada u isključivu nadležnost i odgovornost tročlanog Povjerenstva za provedbu javne nabave koje utvrđuje valjanost pristiglih ponuda.

5. Posebno ističem da je iz objavljenog članka izostavljen dio mog odgovora koji se odnosi na stručne preporuke temeljem kojih su donesene odluke o pokretanju nabave dodatnih biostabilizatora, a koji glasi: „Odluke o pokretanju nabave dodatnih biostabilizatora su donesene uz preporuke struke, od kojih je jedan od važnijih bio dr. Viktor Simončić, pa preporučujem da se i njemu obratite za mišljenje.“ Smatram da se ne radi o beznačajnom uredničkom kraćenju, već o selektivnom izostavljanju upravo onog dijela mog odgovora koji je mogao pružiti drugačiji, odnosno stručni kontekst predmetne javne nabave. Tim je više indikativno što je dr. Viktor Simončić u prethodnom članku iste novinarke bio korišten kao relevantan sugovornik u kontekstu iste javne nabave. Takvim selektivnim prenošenjem odgovora čitatelju je uskraćen bitan dio konteksta, pri čemu je izostavljena upravo ona informacija koja je mogla dovesti u pitanje jednostrani prikaz predmetne javne nabave.

S obzirom na sve prethodno navedeno odlučno odbacujem kao netočne i neistinite sve navode kojima me se proziva i posljedično time aludira moje sudjelovanje u bilo kakvim nezakonitostima ili nepravilnostima prilikom provođenja postupka javne nabave.

Naglašavam kako su svi moji navodi činjenice, a čija se istinitost lako može provjeriti i utvrditi uvidom u Zakon o javnoj nabavi i Odluku o izboru povjerenstva za provođenje javne nabave koji su javno dostupni široj javnosti, ali i iz same e-mail korespondencije službenika iz koje je razvidno da informatička pomoć pri otvaranju dokumenta od strane gradonačelnika nikad nije bila sporna. Nepoznat je razlog iz kojeg je upravo taj dio korespondencije namjerno izostavljen iz predmetnog članka. - stoji u zahtjevu za ispravkom.