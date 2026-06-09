Odbio alkotest i udario policajca na Braču, pomagala i suputnica. Dobili su papreni sprej i lisice

Policajci u Supetru zaustavilis u u nedjelju oko 20.30 sati auto kojim je upravljao muškarac (43), dok je na suvozačkom mjestu bila žena (37). Tijekom postupanja vozač je odbio podvrgnuti se alkotestiranju te na zahtjev policijskih službenika nije dao na uvid osobne dokumente. Također je vrijeđao policijske službenike i odbijao izići iz vozila, zbog čega su policijski službenici nad njim uporabili sredstva prisile i to tjelesnu snagu.

Istovremeno, 37-godišnjakinja je vikala i galamila na policajce te ometala njihovo postupanje, zbog čega su i nad njom uporabljena sredstva prisile- tjelesna snaga.

Nakon toga 43-godišnjak je rukom udario policijskog službenika, koji je tom prilikom zadobio laku tjelesnu ozljedu.

Radi svladavanja aktivnog otpora i sprječavanja daljnjeg napada, policijski službenici uporabili su raspršivač s nadražujućom tvari (papreni sprej), tjelesnu snagu i sredstva za vezivanje.

Muškarac je uhićen i priveden u službene prostorije policije radi provođenja daljnjeg kriminalističkog istraživanja. Do sada je više puta kazneno i prekršajno prijavljivan, između ostalog, zbog nasilničkog ponašanja, prijetnji, narušavanja javnog reda i mira i prometnih prekršaja.

Po završetku, uz kaznenu prijavu, zbog sumnje da je počinio kazneno djelo prisile prema službenoj osobi i prijetnje predan je pritvorskom nadzorniku.

Protiv 37-godišnjakinje podnesen je optužni prijedlog zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.

