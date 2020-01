Odbio 'Trumpov sporazum' te ga je optužio da krši obećanja

Iranski predsjednik Hasan Rohani odbacio je u srijedu prijedlog o novom 'Trumpovom sporazumu' u svrhu rješavanja nuklearnog spora, izjavivši kako je to 'čudna' ponuda i kritizirajući američkog predsjednika Donalda Trumpa da uvijek krši obećanja.

Britanski premijer Boris Johnson, koji je pohvalio Trumpa za umješnost u sklapanju dogovora, pozvao je u utorak američkog čelnika da zamijeni iranski nuklearni sporazum s velikim silama iz 2015. svojim novim sporazumom kako bi osigurao da Teheran ne dođe u posjed nuklearnog oružja.

Trump je rekao da se slaže s Johnsonom da bi 'Trumpov sporazum' trebao zamijeniti iranski nuklearni sporazum.

U govoru koji je prenosila televizija, Rohani je pozvao Washington da se vrati u nuklearni sporazum iz kojega se povukao 2018.

- Taj gospodin premijer u Londonu, ne znam kako on razmišlja. On kaže da ostavimo po strani nuklearni sporazum i pokrenemo Trumpov plan. Ako poduzmete krivi korak, to će biti na vašu štetu. Izaberite pravi put. Pravi put je povratak u nuklearni sporazum - rekao je Rohani.

Iranski ministar vanjskih poslova Mohamad Džavad Zarif rekao je u srijedu da nuklearni sporazum nije mrtav te kako nije siguran da bi bilo kakav novi Trumpov sporazum trajao.

- Sjedinjene Države nisu provele obveze iz postojećeg sporazuma... Imao sam američki sporazum i Amerika ga je prekršila. Kad bih imao Trumpov sporazum koliko bi on trajao - rekao je Zarif na sigurnosnoj konferenciji u New Delhiju.

Iran je zainteresiran za diplomaciju, ali ne i za pregovore sa SAD-om, kazao je on dodavši da je postojeći sporazum među "najboljim dogovorima" koje je mogao zamisliti.

Rohani i Zarif govorili su dan nakon što su Britanija, Francuska i Njemačka formalno optužile Iran za kršenje odredbi nuklearnog sporazuma, što je korak koji bi mogao dovesti do obnavljanja sankcija UN-a.

Zarif je izjavio da će odgovoriti na pismo koje su poslale tri europske države i istaknuo je da budućnost sporazuma, koji "nije mrtav", ovisi o Europi.

U utorak su Francuska, Velika Britanija i Njemačka aktivirale mehanizam za rješavanje sporova u sklopu nuklearnog sporazuma, nakon što je Iran nastavio kršenje sporazuma sklopljenoga 2015. Diplomati su kazali da je svrha te odluke spasiti dogovor putem pregovora s Iranom o tome što bi trebao učiniti da izmijeni odluke koje je donio. Svrha nije ponovno nametnuti sankcije UN-a, rekli su.

Tri svjetske sile obavijestile su Europsku uniju o odluci da aktiviraju mehanizam.