Jandroković je, u svojstvu predsjednika Odbora za podjelu državnih nagrada za znanost, prije četiri dana otvorio prvu sjednicu novoimenovanog Odbora u kojem nema niti jedne znanstvenice
KOMENTIRA: ZORANA BAJT
Odbor Sabora za dodjelu znanstvenih nagrada je sramota
Prema podacima Europske komisije o ženama u znanosti 'She Figures 2024' Hrvatska je postigla rodnu ravnotežu žena među doktorskim diplomantima (žene čine 54 posto doktoranada), među istraživačima (49 posto žena) i na najvišim pozicijama u znanstvenom i visokoobrazovnom sustavu (46 posto žena). Također, Hrvatska je vodeća država EU po udjelu žena među autorima istraživačkih publikacija (44 posto), a nalazi se iznad prosjeka EU-27 po udjelu patentnih prijava koje su podnijele žene (21 posto). Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, u 2025. smo dobili 800 doktora znanosti. Među njima je bilo 463 žena.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
