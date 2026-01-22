Obavijesti

Odbor za diktatore: Trump si je dao neograničene ovlasti, a za ulazak treba milijardu dolara

Prema nacrtu povelje, u koji su uvid imali Reuters i CNN, Odbor za mir ima širok mandat "promicanja stabilnosti, obnove zakonitog i pouzdanog upravljanja te osiguravanja trajnog mira u ratnim područjima"

Američki predsjednik Donald Trump na marginama Svjetskog ekonomskog foruma (WEF) u Davosu i službeno je osnovao Odbor za mir (Board of Peace), novu međunarodnu organizaciju, koju opisuje kao jedno od "najvažnijih tijela ikad stvorenih". Iako je inicijativa izvorno zamišljena kao mehanizam za nadzor provedbe mira i obnove Pojasa Gaze, njezin je mandat u međuvremenu znatno proširen te sad obuhvaća rješavanje svih sukoba u svijetu, što je izazvalo zabrinutost i protivljenje dijela europskih država.

Grenlandski premijer: 'Samo mi i Danska odlučujemo o našoj sudbini'. Oglasio se Zelenski...
Američki predsjednik najavio je kako će se u četvrtak sastati s Volodimirom Zelenskim kako bi razgovarali o kraju rata u Ukrajini...
Plenković u Davosu: Ukrajina ne smije potpisati predaju teritorija Rusiji. Ni kap tinte!
Plenković je tijekom rasprave istaknuo da Hrvatska pripada onoj skupini zemalja koje su „jasno proukrajinske po pitanju solidarnosti i podrške
Roditelji djece s poteškoćama: 'Radimo 24 sata, a nitko nam ne nudi psihološku pomoć...'
Tragičan slučaj majke koja je ubila svoje dijete otkrio manjak podrške za roditelje djece s poteškoćama. Sustav im ne pruža liječenje, pomoć... Mnogo je primjera u kojima su roditelji iscrpljeni višegodišnjom brigom.

