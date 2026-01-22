Prema nacrtu povelje, u koji su uvid imali Reuters i CNN, Odbor za mir ima širok mandat "promicanja stabilnosti, obnove zakonitog i pouzdanog upravljanja te osiguravanja trajnog mira u ratnim područjima"
EUROPA U STRAHU PLUS+
Odbor za diktatore: Trump si je dao neograničene ovlasti, a za ulazak treba milijardu dolara
Čitanje članka: 3 min
Američki predsjednik Donald Trump na marginama Svjetskog ekonomskog foruma (WEF) u Davosu i službeno je osnovao Odbor za mir (Board of Peace), novu međunarodnu organizaciju, koju opisuje kao jedno od "najvažnijih tijela ikad stvorenih". Iako je inicijativa izvorno zamišljena kao mehanizam za nadzor provedbe mira i obnove Pojasa Gaze, njezin je mandat u međuvremenu znatno proširen te sad obuhvaća rješavanje svih sukoba u svijetu, što je izazvalo zabrinutost i protivljenje dijela europskih država.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku