Odbor za medije: Kandidati za NO HRT-a Barac, Barbić i Rudeš

Saborski Odbor za informiranje, informatizaciju i medije predložio je u utorak Hrvatskom saboru troje kandidata za članove Nadzornog odbora Hrvatske radiotelevizije (NO HRT): Zorana Barca, Dajanu Barbić i Damira Rudeša. Riječ je o dosadašnjem predsjedniku i zamjeniku predsjednika NO te članici NO kojima mandati istječu sredinom prosinca.

Od 13 nazočnih članova Odbora, za te je kandidate glasovalo njih sedam, šest je bilo protiv.

Troje kandidata: Paško Bilić, Nensi Blažević i Antonija Petričušić dobili su po četiri glasa, dvoje nazočnih se suzdržalo od glasovanja, a sedmero ih se izjasnilo protiv.

Da se imena tih troje nađu na listi o kojoj će se glasovati predložila je Urša Raukar Gamulin (Možemo), držeći kako su po kvalifikacijama i radu primjereniji za NO HRT-a od troje dosadašnjih članova.

Apostrofirala je i propuste u radu dosadašnjih članova NO, a to su, navodi, prije svega arhiv HRT-a, koji je „u katastrofalnom stanju“, te deset milijuna eura danih za seriju Dioklecijan. „To je dano u tranšama, a da kolege iz NO nikada nisu zbrojile sve te tranše koje su došle do 10 milijuna eura“, kaže zastupnica i usporedbe radi navodi kako je cijeli budžet HAVC-a lani bio manji od toga iznosa.

Navodi i kako je redatelj Dioklecijana priučeni redatelj te kako njegovi prethodni uratci, Uskoci i Republika nisu polučili nikakav financijski uspjeh, a i gledanost im je bila mala.

Mirela Ahmetović (SDP) podsjeća kako je ranije, kroz raspravu o Izvješću o rad NO, upozoravala na neadekvatan rad NO. U njemu su bili i ljudi koje predlažete, kazala je, navodeći da su njeni prigovori bili na nedovoljnu kontrolu rada HRT-a, poglavito financijskog dijela.

Raukar Gamulin zamjera i što s kandidatima nisu obavljeni razgovori, jer bi se tako, kaže, moglo bolje i transparentnije vidjeti tko su najbolji.

Da ne žele javno predstavljanje kandidata, nego forsiraju izbor bez mogućnosti propitivanja, vladajuće je prozvao i Ivan Račan (SDP).

Predsjednik Odbora Josip Borić (HDZ) to odbacuje i ističe da je samo nastavio praksu koju je zatekao.

Na javni natječaj za izbor tri člana NO HRT-a prijavilo se osam kandidata, uz šest navedenih i Snježana Bačić i Petar Bujas.

Članove NO HRT-a Sabor imenuje većinom glasova svih zastupnika na mandat od četiri godine.

Nadzorni odbor HRT-a ima pet članova, četiri imenuje i razrješava Sabor, a jedan je predstavnik radnika HRT-a.