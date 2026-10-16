Odbor za medije Saboru predložio Dražena Miočića za glavnog ravnatelja HRT-a

Saborski Odbor za informiranje, informatizaciju i medije u petak je glasovima vladajuće većine podržao prijedlog Kluba HDZ-a da se za ravnatelja HRT-a imenuje Dražen Miočić te je takvu odluku uputio na donošenje Hrvatskom saboru, a predstavnici lijeve oporbe prije glasanja su napustili sjednicu.

Zastupnica Možemo! Urša Raukar Gamulin ocijenila je da je postupak imenovanja "kontaminiran" jer nije usklađen s Europskim aktom o slobodi medija (EMFA), koji je na snazi od 8. kolovoza 2025. i postavlja standarde za smanjenje političkog utjecaja na izbor čelnika javnih medijskih servisa.

Zatražila je da se imenovanje odgodi, natječaj poništi i imenuje vršitelj dužnosti na mjesec i pol do dva, dok se ne donese novi Zakon o HRT-u usklađen s EMFA-om, pri čemu je naglasila da važeća EU Uredba ima snagu zakona po Ustavu RH i ugovoru o funkcioniranju EU te da se njezine odredbe moraju poštovati.

I Ivan Račan (SDP) ocijenio je da vladajući ovim procesom imenovanja novog ravnatelja HRT-a "izravno krše" načela nadređenosti europskog prava i dužnosti lojalne suradnje RH.

"To kašnjenje u prilagodbi EMFA-i koristite za donošenje odluke koja dugoročno suspendira standarde nezavisnosti koje EMFA nalaže, i zato u ovome ne možemo sudjelovati", poručio je, a na isto je ukazao i vanjski član Teo Žeželj.

Nakon iznesenih primjedbi, Raukar Gamulin i Račan napustili su sjednicu, a Nikola Mažar (HDZ) uzvratio je da se ta odluka donosi "na temelju važećih propisa i zakona koje je donio SDP kada je bio na vlasti, a da sada isti taj SDP napušta sjednicu".

Predsjednik Odbora za medije Josip Borić (HDZ) istaknuo je da Odbor prijedlog odluke o imenovanju glavnog ravnatelja upućuje Saboru nakon obavljenih razgovora sa šest kandidata. Hrvatski sabor imenuje ravnatelja većinom zastupnika na mandat od pet godina. Svaki član imao je pravo predložiti svog kandidata pa je Odbor odlučivao između dva prijedloga - onog Kluba HDZ-a te nezavisnog Josipa Jurčevića.

HDZ je predložio da se za ravnatelja imenuje Dražena Miočića koji, istaknuo je Mažar, radi na HRT-u od 1994. poznaje sustav, zaposlenike i specifičnosti javnog medijskog servisa. To je, smatra Mažar, čvrsti temelj za njegovo daljnje vođenje i razvoj. Miočić je dugogodišnji urednik u informativnom programu HRT-a, a 2016. kratko je obnašao dužnost vršitelja dužnosti ravnatelja programa.

Među prioritetima iz njegova programa su: otvaranje prostora vanjskim i neovisnim produkcijama, raznovrsniji sadržaj, jačanje javne uloge HRT-a u informiranju, obrazovanju i zabavi, tehnološka prilagodba te financijska stabilnost i briga o zaposlenicima.

Jurčević pak smatra da bi za HRT bilo bolje da na čelo dođe osoba izvan sustava te je predložio Frana Juraja Prižmića, no taj prijedlog nije dobio potporu.

Odbor je sa sedam glasova iz redova vladajuće većine podržao Miočića, dok su Jurčević i Nino Raspudić (Drito) bili suzdržani.

Među kandidatima su bili još i Zlatan Avar, Gordana Grandov, Mario Raguž i Tomislav Štengl.

Raukar Gamulin u izjavi medijima ustvrdila je da je "potpuno jasno" da Andrej Plenković i HDZ "žele kontrolu nad javnim medijskim servisima" te dodala da im "ni s privatnim medijima ne ide tako loše", referirajući se na preuzimanje N1.