Odbor za poljoprivredu: Hrana u Gospiću je ispravna, ali potreban kontinuiran nadzor

Voda i hrana u Gospiću zdravstveno su ispravne, istaknuli su predstavnici institucija na sjednici Odbora za poljoprivredu, na kojoj su sudionici upozorili na potrebu sanacije ilegalnog odlagališta, nadoknade štete poljoprivrednicima te kontinuiranog praćenja vode, tla i hrane.

Sjednica je sazvana zbog izražene zabrinutosti o mogućoj izloženosti poljoprivrednih proizvoda i hrane onečišćenju povezanom s ilegalnim odlaganjem otpada na području Gospića s jedne strane te s druge strane, zbog informacija da takve izjave nisu utemeljene, a što poljoprivrednicima i gospodarstvenicima u Lici nanosi ogromnu štetu, istaknula je predsjednica Odbora Marijana Petir (NZ) u srijedu.

"Cilj sjednice je da uputimo apel da se, s obzirom na to da lički proizvođači traže dodatne analize, uz one koje već moraju provoditi, kako bi plasirali svoje proizvode na tržište, buduće analize prošire na sve relevantne proizvode kako štetu ne bi trpjeli proizvođači jer oni nisu ni odgovorni za cijelu ovu situaciju", navela je, dodavši kako im je potrebno izaći u susret.

Bubaš i Capak: Hrana je sigurna, nastavlja se pratiti

Državna tajnica Ministarstva zdravstva Marija Bubaš i ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) Krunoslav Capak pojasnili su provedene analize lokalno uzgojene hrane u blizini lokacije nezakonitog odlagališta otpada, čiji rezultati ne upućuju na opću kontaminaciju lokalno uzgojene hrane na području Gospića, a kojima je obuhvaćeno 15 skupina poljoprivrednih proizvoda - krumpir, rajčica, šljiva, jabuka, tikva, luk, kupus, cikla, žito, mrkva, kruška, aronija, paprika, krastavac i tikvice.

Istaknuto je da ispitivanja javne vodoopskrbe nisu pokazala probleme zbog kojih ta voda ne bi bila sigurna za piće, pri čemu u njoj nisu detektirani ni PFAS spojevi, a njihova povišena koncentracija zabilježena je u podzemnoj vodi.

"Međutim, iako se ne radi o vodi iz vodovoda, to je signal da se onečišćenje kreće kroz okoliš. (...) Naš zaključak glasi da su hrana i voda prema dosadašnjim rezultatima sigurni, a situacija zahtijeva trajan i pojačan nadzor", istaknula je Bubaš.

Najavila je sezonsko ponavljanje uzorkovanja hrane, pojačani monitoring te predložila proširenje praćenja na proizvode životinjskog podrijetla i stočnu hranu, zajednički i javno dostupan registar rezultata svih institucija te navela kako i dalje razmatraju ciljani humani biomonitoring, odnosno mjerenje PFAS-a i metala u krvi i urinu stanovnika koji koriste vlastite bunare i hranu iz vlastitog uzgoja, uz usporednu kontrolnu skupinu.

O jedinom odstupanju u novom uzorkovanju, koje je zabilježeno u jednom uzorku aronije, Bubaš i Capak pojasnili su da se povišena razina kadmija tumači prirodnim sastavom vapnenačkog krškog tla i svojstvom aronije da akumulira metale, a ne utjecajem odlagališta te je potrebno ponoviti uzorak, ali "nema bitnog utjecaja na zdravlje".

Za vještačenje koje je utvrdilo povišen antimon u kupusu i kadmij u maslačku, koji su bili u neposrednoj blizini odlagališta, Capak je pojasnio da ta koncentracija antimona nije opasna za zdravlje jer bi odrasla osoba morala pojesti čak 17 kilograma kupusa dnevno, a dijete 3,5 kilograma kako bi se dosegnula granica pri kojoj počinju štetni učinci na zdravlje. Bubaš je dodala i da je maslačak rastao uz samu željezničku prugu.

Govoreći o kvaliteti zraka, Capak je istaknuo da su trodnevna kontinuirana mjerenja mobilnom opremom potvrdila da je zrak u Gospiću čist.

Odgovarajući na pitanja SDP-ovog Mate Vukušića o europskom istraživanju o prisutnosti tzv. vječnih kemikalija (PFAS) u krvi građana, pa i Gospića, Capak je naveo da uzorci nisu reprezentativni, ali i napomenuo da su PFAS spojevi univerzalno prisutni te smo im svi bili izloženi jer se nalaze, primjerice, u ambalaži za hranu.

Tajnik Beljo: Najveću štetu pretrpjeli poljoprivrednici, imaju potporu Ministarstva

Državni tajnik Ministarstva poljoprivrede Marinko Beljo naveo je kako na području Gospića djeluje 1350 poljoprivrednih gospodarstava koja koriste više od 10.481 hektar zemlje, a na 606 gospodarstva uzgaja se ukupno 23.399 životinja. U blizini odlagališta djeluju 32 gospodarstva koja obrađuju gotovo 297 hektara zemlje i uzgajaju 533 životinje.

Naveo je kako iza tih brojki stoje ljudi, njihove obitelji i egzistencija te poručio da se ne smije dozvoliti da se temelju jednog uzorka donose zaključci o svoj lokalnoj proizvodnji, kao niti to da neprovjerene tvrdnje naruše povjerenje u proizvode poljoprivrednika.

Predstavnici poljoprivrednika iz Hrvatske poljoprivredne komore, Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske obrtničke komore, Hrvatskog pčelarskog saveza i Udruge uzgajivača buše poručili su da im je nanesena šteta, a nisu krivi, te su zatražili hitnu zaštitu poljoprivrednika, financijsku naknadu štete i saniranje odlagališta.

Beljo im je poručio da poljoprivrednici s područja Ličko-senjske županije neće ostati bez potpore Ministarstva te praćenja stanja hrane i proizvoda, a eventualne naknade štete i konkretne mjere tek se trebaju analizirati.

Šašlin: Poljoprivrednici pretrpjeli štetu jer je oporba htjela rušiti Vladu

Zastupnik Stipan Šašlin (HDZ) rekao je kako se slučaj iz Gospića nije smio dogoditi, ali da nalazi ne pokazuju štetu u smislu bolesti ljudi i onečišćenja hrane i vode.

Ocijenio je kako su najveću štetu pretrpjeli gospodarstvenici i poljoprivrednici jer su pojedine političke grupacije, odnosno SDP, Možemo! i Most, imale za cilj rušenje Vade. Od njih je zatražio ispriku i pitao tko će nadoknaditi štetu poljoprivrednicima.

Dubravka Lipovac Pehar (DP) istaknula je da onečišćenje u Gospiću nije tema koju treba politizirati te ukazala na potrebu da se analize nastave i nakon sanacije odlagališta kako bi se umirio strah građana.

Dušica Radojčić (Možemo!) poručila je kako je utjecaj tog odlagališta na neposredni okoliš vidljiv, dodavši kako povjerenje nije izgubljeno jer su ljudi o pričali o njemu, nego zato što je sustav omogućio da ogromna količina opasnog otpada tamo završi.

Zatražila je objavu programa zaštite ličkih poljoprivrednika, odnosno pojačanog i redovitog monitoringa koji bi obuhvatio besplatna testiranja proizvoda, ali i naknadu gubitaka poljoprivrednicima.