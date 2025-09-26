Obavijesti

News

Komentari 0
PREVENTIVNE AKTIVNOSTI

Odbor za poljoprivredu sprema sjednicu o afričkoj svinjskoj kugi: 'Moramo čuti istinu'

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Odbor za poljoprivredu sprema sjednicu o afričkoj svinjskoj kugi: 'Moramo čuti istinu'
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

Održavanje tematske sjednice podržala je i potpredsjednica Odbora za poljoprivredu Dragana Jeckov (SDSS).

Saborski Odbor za poljoprivredu održat će tematsku sjednicu o afričkoj svinjskoj kugi, jednoglasno su zaključili u petak na sastanku tog odbora te najavili da će na sjednici biti riječi o trenutnom stanju i o tome što se poduzima da se spriječi širenje ASK, ali i o preventivnim aktivnostima.

Kako je rekla predsjednica Odbora za poljoprivredu Marijana Petir (NZ), o datumu održavanja tematske sjednice izvijestit će čim dobije sve materijale i čim se dogovori termin koji će odgovarati ministru poljoprivrede kako bi se i on pridružio sjednici, a plan je da se sjednica održi krajem sljedećeg tjedna.

Na tematsku sjednicu bit će pozvani i predstavnici svih nadležnih institucija, komora, saveza i organizacija koji mogu pripomoći s informacijama i prijedlozima kako odgovoriti na takav ozbiljan problem, istaknula je Petir.

Održavanje tematske sjednice podržala je i potpredsjednica Odbora za poljoprivredu Dragana Jeckov (SDSS). 

"Vrlo je važno da čujemo istinitu i pravovremenu informaciju, posebno sada nakon što je naš premijer rekao da ne postoji nikakav specijalni rat i da je krajnje vrijeme da se ozbiljno i stručno govori o mjerama i o načinu kako ćemo suzbiti afričku svinjsku kugu", rekla je Jeckov. Predložila je da se na sjednicu pozovu stručne službe jer, kaže, budemo li opet slušali o specijalnom ratu, bojim se da će tematska sjednica dobiti politički ton koji nije potreban.

Saborski zastupnik HDZ-a Ljubomir Kolarek predložio je, i to je prihvaćeno, da se na sjednici svakako raspravi i o tome kako unaprijediti sustav preventive, suzbijanja i iskorjenjivanja ASK.

PENAVA O VIRUSU KOJI SE ŠIRI Šef DP-a o afričkoj svinjskoj kugi: 'Nemojte nam pakirati da smo bili za one koji švercaju'
Šef DP-a o afričkoj svinjskoj kugi: 'Nemojte nam pakirati da smo bili za one koji švercaju'

"Nešto moramo promijeniti u sustavu sprječavanja jer ovo što je sada - nije dobro. Osobno sam 2009. sudjelovao u suzbijanju klasične svinjske kuge i mislim da su zapovjedni lanci bili mnogo kraći, brži i efikasniji", istaknuo je Kolarek.

Na pitanje novinara nakon sjednice Odbora za poljoprivredu je li moguće izbjeći političke konotacije i kvalifikacije o specijalnom ratu, na što je upozorila i Dragana Jeckov, Petir je odgovorila da ne misli da će na odboru biti neprimjerenih političkih izjava i konotacija, ali je i apelirala na zastupnike da saslušaju izvješća nadležnih institucija i struke te da daju prijedloge kako dodatno očvrsnuti sve aktivnosti kako bi se bolest zaustavila.

Na pitanje koliko je zadovoljna trenutnom komunikacijom s javnošću kada je u pitanju krizni stožer i rješavanje problema, Petir je odgovorila da je preuzimanje Stožera od strane ministra poruka da on shvaća ozbiljnost situacije i da su u stožer uključene sve nadležne službe.

"Vidjeli ste da je tu uključen MUP, MORH i glavni državni odvjetnik i Državni inspektorat, stožeri Civilne zaštite na županijskim razinama. Dakle, postoji široka komunikacija i pokušava se učinkovito i brzo zaustaviti širenje bolesti i njezino stavljanje pod kontrolu", istaknula je Petir. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Shrvani roditelji mladića kojeg je pretukla maloljetna banda: 'Ostavili su ga na cesti u krvi...'
BRUTALNI NAPAD U NAŠICAMA

Shrvani roditelji mladića kojeg je pretukla maloljetna banda: 'Ostavili su ga na cesti u krvi...'

Dominik V. (24) bori se za život u osječkoj bolnici. Prije šest dana pretukla ga je skupina maloljetnika. Jedan je imao svega 15 godina. Udarali su ga rukama i nogama dok je ležao na podu. Roditelji žrtve u potpunom očaju
ŠOKANTNA SNIMKA U Poreču je s oružjem zaustavljao aute. Čovjek dao gas i pregazio ga!
ZAVRŠIO U PRITVORU

ŠOKANTNA SNIMKA U Poreču je s oružjem zaustavljao aute. Čovjek dao gas i pregazio ga!

Od njega je oduzeto oružje D kategorije, namijenjeno za airsoft. Nad 40-godišnjakom se provodi kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih okolnosti događaja, priopćili su iz policije.
Cijena čvaraka na Dolcu šokirala Zagrepčanku: Kak' bu tek bilo oko Nove godine s 'pajcekima'
ODE U NEBO

Cijena čvaraka na Dolcu šokirala Zagrepčanku: Kak' bu tek bilo oko Nove godine s 'pajcekima'

Svake godine cijena topljenih komadića svinjske slanine raste u nebo

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025