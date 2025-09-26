Odbor za poljoprivredu sprema sjednicu o afričkoj svinjskoj kugi: 'Moramo čuti istinu'

Saborski Odbor za poljoprivredu održat će tematsku sjednicu o afričkoj svinjskoj kugi, jednoglasno su zaključili u petak na sastanku tog odbora te najavili da će na sjednici biti riječi o trenutnom stanju i o tome što se poduzima da se spriječi širenje ASK, ali i o preventivnim aktivnostima.

Kako je rekla predsjednica Odbora za poljoprivredu Marijana Petir (NZ), o datumu održavanja tematske sjednice izvijestit će čim dobije sve materijale i čim se dogovori termin koji će odgovarati ministru poljoprivrede kako bi se i on pridružio sjednici, a plan je da se sjednica održi krajem sljedećeg tjedna.

Na tematsku sjednicu bit će pozvani i predstavnici svih nadležnih institucija, komora, saveza i organizacija koji mogu pripomoći s informacijama i prijedlozima kako odgovoriti na takav ozbiljan problem, istaknula je Petir.

Održavanje tematske sjednice podržala je i potpredsjednica Odbora za poljoprivredu Dragana Jeckov (SDSS).

"Vrlo je važno da čujemo istinitu i pravovremenu informaciju, posebno sada nakon što je naš premijer rekao da ne postoji nikakav specijalni rat i da je krajnje vrijeme da se ozbiljno i stručno govori o mjerama i o načinu kako ćemo suzbiti afričku svinjsku kugu", rekla je Jeckov. Predložila je da se na sjednicu pozovu stručne službe jer, kaže, budemo li opet slušali o specijalnom ratu, bojim se da će tematska sjednica dobiti politički ton koji nije potreban.

Saborski zastupnik HDZ-a Ljubomir Kolarek predložio je, i to je prihvaćeno, da se na sjednici svakako raspravi i o tome kako unaprijediti sustav preventive, suzbijanja i iskorjenjivanja ASK.

"Nešto moramo promijeniti u sustavu sprječavanja jer ovo što je sada - nije dobro. Osobno sam 2009. sudjelovao u suzbijanju klasične svinjske kuge i mislim da su zapovjedni lanci bili mnogo kraći, brži i efikasniji", istaknuo je Kolarek.

Na pitanje novinara nakon sjednice Odbora za poljoprivredu je li moguće izbjeći političke konotacije i kvalifikacije o specijalnom ratu, na što je upozorila i Dragana Jeckov, Petir je odgovorila da ne misli da će na odboru biti neprimjerenih političkih izjava i konotacija, ali je i apelirala na zastupnike da saslušaju izvješća nadležnih institucija i struke te da daju prijedloge kako dodatno očvrsnuti sve aktivnosti kako bi se bolest zaustavila.

Na pitanje koliko je zadovoljna trenutnom komunikacijom s javnošću kada je u pitanju krizni stožer i rješavanje problema, Petir je odgovorila da je preuzimanje Stožera od strane ministra poruka da on shvaća ozbiljnost situacije i da su u stožer uključene sve nadležne službe.

"Vidjeli ste da je tu uključen MUP, MORH i glavni državni odvjetnik i Državni inspektorat, stožeri Civilne zaštite na županijskim razinama. Dakle, postoji široka komunikacija i pokušava se učinkovito i brzo zaustaviti širenje bolesti i njezino stavljanje pod kontrolu", istaknula je Petir.